Сколько украинцы заплатят за газ в июле: поставщики обнародовали новые цены

Украинские газопоставщики сообщили своим клиентам о новых тарифах на июль. Все 14 региональных газсбытов, которым удалось удержаться на рынке Украины, обновили свои цены в рамках годовых предложений. В целом, стоимость ресурса для бытовых потребителей почти не изменилась. Цены большинства поставщиков остались на уровне 8 грн. за куб, а максимальная стоимость за мерку природного газа составит 9,99 грн.





Наиболее лояльной к своим клиентам оказалась компания «Эру Людям». Она предлагает газ по рекордно низкой цене – 7,7 грн. за кубический метр. В тройке самых выгодных поставщиков оказалась также «Энерджи Трейд Групп» с тарифом 7,79 грн и газовая компания «Нафтогаз» – 7,96 грн за кубометр.

В список газсбытов, предлагающих природный газ в пределах 8 грн за куб, попали: «Закарпатье Энергосбыт» и «Волыньэлектро сбыт» – 7,98 грн, а также «Галнефтегаз» и «Полтавагаз сбыт» с годовым тарифом 7,99 грн за кубометр.

Наибольшую цену за «голубое топливо» установил столичный ритейлер «СвитлоГаз». Клиентам этого поставщика придется платить по 9,99 грн. за кубометр ресурса.

В остальных региональных компаниях июльская стоимость газа составит от 8 до 9,99 грн за кубический метр.

Следует отметить, что благодаря решению правительства повышать цены на газ во время военного положения в Украине запрещено. Поэтому большинство компаний сохранило свои тарифы такими, какими они были в июне.

Напомним, что за последние два месяца количество газопоставщиков в Украине резко сократилось. С 1 апреля «вышли из игры» 17 компаний, работавших под брендом «Твой газсбыт», в результате чего поставщик последней надежды в лице «Нафтогаза» получил 8,8 млн. новых клиентов. Позже завершили свою деятельность на газовом рынке еще 6 поставщиков, а 1,3 млн. пользовавшихся их услугами украинцев также попали под опеку ППН. Сейчас все эти потребители получают газ по тарифу 7,96 грн. за куб.