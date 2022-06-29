В Китаї будуть заарештовувати за ще не скоєні злочини

У The New York Times вийшла стаття , згідно з якою жителі Китаю не лише перебувають під постійним наглядом, аж до того, що навіть онлайн-чати піддаються постійній цензурі, але тепер під контроль береться їхнє майбутнє.





Згідно з матеріалами статті, за допомогою новітніх технологій аналізуються величезні обсяги даних про повсякденну діяльність громадян, щоб знайти закономірності та відхилення у спробі передбачити злочини або, скажімо, виникнення протестів до того, як вони відбудуться.

В очах китайського уряду ці технології націлені на потенційних порушників спокою більшості — не лише тих, хто має кримінальне минуле, а й «уразливі» групи, включаючи етнічні меншини, робітників-мігрантів та людей із психічними захворюваннями.

Наприклад, до поліції надходить сигнал, коли наркоман робить занадто багато дзвінків на той самий номер або людина з психічними захворюваннями наближається до школи.