Доллар по 45 грн: эксперт рассказал, что может вызвать резкий скачок курса

В ближайшую неделю наличный курс доллара в Украине останется на уровне 35-36 грн/$. Но как только Нацбанк решит упразднить валютные ограничения, произойдет резкий обвал гривны. Удержать национальную валюту от падения не удастся даже за счет значительных финансовых вливаний из-за границы.





Такой прогноз касательно курса валют в Украине дал финансовый аналитик компании Forex Club Андрей Шевчишин. Эксперт подчеркнул, что в течение недели курсу ничего не грозит, ведь установленные НБУ ограничения достаточно жесткие. Формируя свой наличный курс отечественные банки ориентируются преимущественно на межбанковские торги, объем сделок, а также соотношение спроса и предложения. Но даже при таких условиях «поймать» доллары или евро в банках бывает очень сложно.

Однако, когда Украина получит очередной транш финпомощи, регулятор может ослабить ограничения для банков и позволить открепить карточный курс от фиксированного. А повышение карточного курса мгновенно приведет к удорожанию иностранных наличных, как в банках, так и на черном рынке.

Шевчишин добавил, что крупный транш, о котором идет речь, уже на подходе. 24 июня Евросоюз союз согласовал выделение 9 миллиардов евро финансовой помощи для Украины. Так что сценарий, описанный экспертом, может реализоваться уже в ближайший месяц.

Кроме того, после получения столь значительной суммы Нацбанк может поднять фиксированный курс с нынешних 29,25 грн/$ до 31-32 грн/$. В таком случае карточный курс валют автоматически сместится до 35-36 грн/$, а что будет со стоимостью наличной валюты даже представить страшно.

Но обиднее всего то, что щедрое финансирование госбюджета, какое сейчас готовит Евросоюз, не сможет остановить девальвацию гривны. Украинские импортеры уже сейчас закладывают курс чуть ли не до 45 грн/$, и, по мнению эксперта, это вполне реалистичные ожидания. В Украине до сих пор существует дефицит иностранной валюты, а финансирование бюджета в последние месяцы осуществлялось если не за счет финпомощи от партнеров, то за счет искусственной эмиссии гривны. А как только НБУ снимет жесткие ограничения, курс доллара начнет стремительно приближаться к показателю 45 грн/$.