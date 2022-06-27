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Курс валюты в Украине на 28 июня, вторник
Национальный банк Украины установил на 28 июня, вторник, курс европейской валюты на уровне 30 гривен и 91 копейку.
За польский злотый 28 июня будут просить 6 гривен и 57 копеек, а за румынский лей 6 гривен и 25 копеек.
Доллар США во вторник сохранит фиксированную стоимость на уровне 29 гривен и 25 копеек.
Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам 28 июня 2022
|Код цифровой
|Код буквенный
|Количество единиц валюты
|Название валюты
|Официальный курс
|036
|AUD
|1
|Австралийский доллар
|20,2561
|944
|AZN
|1
|Азербайджанский манат
|17,2483
|933
|BYN
|1
|Белорусский рубль
|10,6335
|975
|BGN
|1
|Болгарский лев
|15,8058
|410
|KRW
|100
|Она
|2,2742
|344
|HKD
|1
|Гонконгский доллар
|3,7286
|208
|DKK
|1
|Датская крона
|4,1549
|840
|USD
|1
|Доллар США
|29,2549
|978
|EUR
|1
|Евро
|30,9122
|818
|EGP
|1
|Египетский фунт
|1,5598
|392
|JPY
|10
|Йена
|2,1601
|985
|PLN
|1
|Злотый
|6,5746
|356
|INR
|10
|Индийская рупия
|3,7301
|124
|CAD
|1
|Канадский доллар
|22,6756
|191
|HRK
|1
|Куна
|4,1035
|484
|MXN
|1
|Мексиканское песо
|1,4712
|498
|MDL
|1
|Молдавский лей
|1,5225
|376
|ILS
|1
|Новый израильский шекель
|8,6011
|554
|NZD
|1
|Новозеландский доллар
|18,4174
|578
|NOK
|1
|Норвежская крона
|2,9734
|710
|ZAR
|1
|Ренд
|1,8389
|643
|RUB
|10
|Российский рубль
|5,3898
|946
|RON
|1
|Румынский лей
|6,2528
|360
|IDR
|1000
|Рупия
|1,9767
|702
|SGD
|1
|Сингапурский доллар
|21,1227
|960
|XDR
|1
|СДР (специальные права заимствования)
|39,0977
|398
|KZT
|100
|Теньге
|6,3359
|949
|TRY
|1
|Турецкая лира
|1,7711
|348
|HUF
|100
|Форинт
|7,6706
|826
|GBP
|1
|Фунт стерлингов
|35,868
|203
|CZK
|1
|Чешская крона
|1,2505
|752
|SEK
|1
|Шведская крона
|2,8976
|756
|CHF
|1
|Швейцарский франк
|30,4834
|156
|CNY
|1
|Юань Жэньминьби
|4,3728