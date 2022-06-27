Курс валюты в Украине на 28 июня, вторник

Национальный банк Украины установил на 28 июня, вторник, курс европейской валюты на уровне 30 гривен и 91 копейку.





За польский злотый 28 июня будут просить 6 гривен и 57 копеек, а за румынский лей 6 гривен и 25 копеек.

Доллар США во вторник сохранит фиксированную стоимость на уровне 29 гривен и 25 копеек.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам 28 июня 2022