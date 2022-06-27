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Курс валюты в Украине на 28 июня, вторник

27.06.2022
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Национальный банк Украины установил на 28 июня, вторник, курс европейской валюты на уровне 30 гривен и 91 копейку.

За польский злотый 28 июня будут просить 6 гривен и 57 копеек, а за румынский лей 6 гривен и 25 копеек.

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Доллар США во вторник сохранит фиксированную стоимость на уровне 29 гривен и 25 копеек.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам 28 июня 2022

Код буквенный Количество единиц валюты Название валюты Официальный курс
AUD 1 Австралийский доллар 20,2561
AZN 1 Азербайджанский манат 17,2483
BYN 1 Белорусский рубль 10,6335
BGN 1 Болгарский лев 15,8058
KRW 100 Она 2,2742
HKD 1 Гонконгский доллар 3,7286
DKK 1 Датская крона 4,1549
USD 1 Доллар США 29,2549
EUR 1 Евро 30,9122
EGP 1 Египетский фунт 1,5598
JPY 10 Йена 2,1601
PLN 1 Злотый 6,5746
INR 10 Индийская рупия 3,7301
CAD 1 Канадский доллар 22,6756
HRK 1 Куна 4,1035
MXN 1 Мексиканское песо 1,4712
MDL 1 Молдавский лей 1,5225
ILS 1 Новый израильский шекель 8,6011
NZD 1 Новозеландский доллар 18,4174
NOK 1 Норвежская крона 2,9734
ZAR 1 Ренд 1,8389
RUB 10 Российский рубль 5,3898
RON 1 Румынский лей 6,2528
IDR 1000 Рупия 1,9767
SGD 1 Сингапурский доллар 21,1227
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 39,0977
KZT 100 Теньге 6,3359
TRY 1 Турецкая лира 1,7711
HUF 100 Форинт 7,6706
GBP 1 Фунт стерлингов 35,868
CZK 1 Чешская крона 1,2505
SEK 1 Шведская крона 2,8976
CHF 1 Швейцарский франк 30,4834
CNY 1 Юань Жэньминьби 4,3728

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27.06.2022
1 хвилина на прочитання
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