Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 26 июня

Cегодня, 26 июня, убывающая Луна находится в созвездии Козерога. Она предвещает спокойный и хороший день, в который лучше избегать потрясений. Лучше всего будет встретиться с любимыми друзьями и поработать над принятием себя.





♈ Овен

Этот день несет в вашу жизнь новые чувства, Овны. Однако не спешите им навстречу. Проведите больше времени в спячке в своем убежище или компании тех, кого любите. Чего вам не стоит делать, так это вести бессмысленные светские беседы или посещать общественные мероприятия ради того, чтобы вас увидели в правильном месте. Помните, что ваше время и энергия драгоценны.

Космический совет: проведите весь день дома и отдохните в кругу любимых.

♉ Телец

Вечный конфликт между тем, кто вы есть на самом деле, и тем, кем хотите быть, сегодня рискует вспыхнуть с новой силой. Звезды призывают вас избегать его, Тельцы. Внимательно посмотрите на человека в отражении зеркала и примите его. Это придаст вам смелости следовать своим истинным желаниям и достигнуть цели. Так вы станете силой, с которой нужно считаться!

Космический совет: поработайте сегодня над принятием себя.

♊ Близнецы

У всех нас есть представление о том, что правильно, а что нет. Однако если мы зацикливаемся на этих идеях, то нередко теряем способность проявлять сострадание к другим людям. Может быть, стоит пересмотреть свои взгляды на мир и научиться входить в положение окружающих? Постарайтесь сегодня обойтись без осуждений, проявите эмпатию.

Космический совет: прежде, чем осуждать, поставьте себя на место другого человека.

♋ Рак

Раки, вы прибыли в ту точку своего пути, когда от зоны комфорта уже слишком далеко, а пути назад нет. Это может быть захватывающим и пугающим одновременно. В такой ситуации важно помнить, что вы здесь главный. Вы сидите за рулем своей жизни и приобретаете бесценный опыт, создавая себе бесценные воспоминания. Ни в коем случае не поддавайтесь отчаянию.

Космический совет: выход из зоны комфорта пойдет вам только на пользу.

♌ Лев

Сегодня звезды призывают вас обратиться к команде души: друзьям, вдохновляющим на приключения и подвиги. Даже если кажется, что они слишком заняты, все равно свяжитесь с ними и предложите встретиться. Узнайте, что происходит в жизни ваших близких, предложите поддержку, если это необходимо. Вся доброта, которой вы пополните запасы Вселенной, вернется к вам.

Космический совет: обратитесь к своей команде души.

♍ Девы

Девы, пришел момент, когда вам стоит освободиться от предрассудков и убеждений и зажить по-новому. Научитесь говорить «да» всем предложениям, которые вам поступают. Не гневайтесь на Вселенную, а поблагодарите ее за то, что имеете. Забудьте слово «переживание» и попробуйте относиться ко всем неурядицам проще.

Космический совет: отпустите все переживания.

♎ Весы

Забота о себе – это не только лосьоны и бальзамы, Весы. Речь также идет о сохранении пространства для собственного роста. О возможности сказать «да» интересным предложениям и новому опыту. Об окружении себя людьми, которые вдохновляют вас и дарят радость. Некоторые из новых знакомых могут разочаровать вас в будущем, но это нормально. Поработайте над этим пространством сегодня.

Космический совет: приготовьтесь ответить «да» на интересное предложение.

♏ Скорпион

Сегодня звезды просят вас довериться Вселенной. Это означает готовность пустить все на самотек. Это правда, что некоторые вещи разваливаются у вас на глазах. Однако рождению нового всегда предшествует гибель старого. Вместо того, чтобы сопротивляться происходящему, определите вещи, которые вам больше не нужны. Ослабив хватку, вы поможете Вселенной наполнить вашу жизнь чудесами.

Космический совет: отпустите то, в чем больше не нуждаетесь.

♐ Стрелец

Не у каждой истории хороший конец, Стрельцы. Жизнь на земле так же непредсказуема, как и прекрасна, и иногда дела принимают ужасный оборот. Сегодня вместо того, чтобы пытаться все рационализировать, отпустите потребность найти смысл и все ответы. Примите реальность такой, какая она есть. Тогда вы сможете добиться серьезных изменений как в своем внутреннем, так и внешнем ландшафте.

Космический совет: рассуждения о том, как все хорошо могло бы быть, не помогут вам сегодня.

♑ Козерог

Совершенство – это иллюзия, Козероги. Еще раз: совершенство – это иллюзия. Примите то, что имеете в данный момент с благодарностью. Примите тот факт, что есть определенные вещи, которых вы не можете достичь самостоятельно. Выйдя за пределы иллюзий, созданных эго, вы сможете перестать тратить силы впустую. А также сможете получить помощь и поддержку, которые вам нужны в данный момент.

Космический совет: если вы хотите перейти на следующий уровень, будьте готовы попросить о помощи.

♒ Водолей

Если бы мы бежали в укрытие каждый раз, когда Вселенная бросает нам вызов, мы бы никогда ничего не достигли. Сегодня звезды призывают вас спокойно работать над текущими задачами и развитием своих навыков. Вы самосовершенствуетесь и двигаетесь к прорыву. Дела на финансовом фронте могут быть благополучными, а могут и не быть. В любом случае звезды рекомендуют быть практичнее с расходами.

Космический совет: залогом успеха сегодня станет методичное решение текущих задач.

♊ Рыбы

Сегодня Рыбам лучше всего заняться разрешением накопившихся за неделю задач, составлением планов на последующие дни и обсуждением проблем, которые привели к проблемам в ваших отношениях с друзьями. Крепитесь. Жизнь скоро наладится, но для этого потребуются усилия с вашей стороны. И у вас достаточно ресурсов для этого.

Космический совет: пора избавиться от всего, что не дает вам спокойно жить.