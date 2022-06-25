Липневий перерахунок пенсій: міністр Марченко розповів, як зміняться доходи українських пенсіонерів

З 1 липня в Україні пройде планова індексація пенсій. Підвищення виплат українцям похилого віку відбудеться у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Як змінить перерахунок доходи вітчизняних пенсіонерів розповів міністр фінансів Сергій Марченко.





Чиновник зазначив, що зростання прожиткового мінімуму до 2027 грн означає, що, згідно з законом, до цієї ж суми необхідно підвищити і мінімальну пенсію. Загалом же змін зазнають всі виплати пенсіонерам, які напряму залежать від ставки прожиткового мінімуму, зокрема максимальна пенсія та доплата на понаднормовий стаж.

Виплати українським пенсіонерам з 1 липня зміняться наступним чином:

мінімальна пенсія – збільшиться до 2027 грн (на 93 грн);

максимальна пенсія – до 20270 грн (на 930 грн);

надбавка за понадстаж – до 20,27 грн (на 0,93 грн) за кожен «зайвий» відпрацьований рік.

Варто зазначити, що українські пенсіонери до останнього не були впевнені у спроможності влади провести обіцяну індексацію. Адже грошей у бюджеті зараз обмаль через збільшення витрат на армію та значне скорочення податкових надходжень.

Проте очільник Міністерства фінансів запевнив українців: збереження соціальних виплат та пенсій зараз є пріоритетом для уряду. Марченко розповів, що у відомстві роблять все можливе, щоб забезпечити фінансування соціального сектору. Тож всі заплановані Пенсійним фондом перерахунки виплат неодмінно відбудуться, навіть попри те, що в країні йде війна.

Інше питання, що на тлі 20% інфляції обіцяне в липні підвищення виплат не надто вплине на фінансові можливості пенсіонерів. Особливо це стосується громадян похилого віку, які живуть на мінімалку, адже доплата для них становитиме лише 93 грн. Натомість отримувачі максимальної пенсії точно не матимуть на що скаржитися. Їхні доходи зростуть аж на 930 грн, тож підвищення рівня цін точно не змусить їх відмовляти собі в найпотрібнішому.