Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю по 3 июля

Предстоящая неделя принесет смешанное влияние планет. Для любовных отношений, нежности и красоты – неделя позитивная. В делах возможны завышенные ожидания и недостаток дисциплины. А также сильные и неуправляемые вспышки гнева, например, когда дело застопорилось.





Овен — гороскоп на неделю

Овнам предстоящая неделя принесет помощь в сфере чувств и наслаждений. Она хороша для общения с противоположным полом, создания доверия и развития отношений. В то же время неделя неудачна для решения принципиальных вопросов, отстаивания своих позиций. Лучше решать все с помощью компромисса, хотя для вас это может оказаться непростой задачей.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов неделя благоприятна. Она поможет разобраться в себе, найти то, что будет вас мотивировать на пути к большей обеспеченности и безопасности. Неделя подходит для новых начинаний и успешного развития уже действующих проектов.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам предстоит благоприятная неделя. Она идеально подходит для сферы личных отношений. Мягкость, нежность, доброта и нега помогут вам взаимодействовать с близкими людьми и открывать новые грани романтического общения. Также неделя хороша для переговоров и интеллектуальных занятий.

Рак — гороскоп на неделю

У Раков наступает период особой глубокой осознанности. Самое время прислушаться к себе и понять, чего вы хотите, что вас по-настоящему затрагивает глубоко внутри. Услышьте это и начните двигаться в этом направлении, обстоятельства будут помогать вам.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов продолжается положительный период. Вы полны активности, легки на подъем, у вас хорошо получается выстраивать отношения с окружающими, а также создавать вокруг себя поле симпатии и любви. Воспользуйтесь этими энергиями, чтобы развить успех в важных для вас областях.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит неделя со смешанным влиянием планет. Она хороша для выстраивания общей стратегии, принятия важных решений. В то же время в общении с окружающими возможны ошибки и неточности. А в сфере личных отношений возможны неудовлетворенность или разочарование.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов неделя будет насыщенной и принесёт самые разные энергии. Мягкость, общительность и склонность к компромиссу будут помогать выстраивать взаимодействие с окружающими. Но расхождения по принципиальным вопросам, а также периодически возникающие конфликты могут осложнить картину. В итоге общение будет идти с переменным успехом.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам предстоящая неделя поможет разобраться в себе. Когда вы будете четко понимать, чего вы хотите, что для вас важно, то сможете действовать наиболее прямо и бескомпромиссно. Именно такая манера подойдёт вам больше всего и поможет двигаться к вашим целям.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам неделя принесет разные энергии. Ваша настойчивость и активные действия будут приносить неплохие плоды. Но попытки договориться с окружающими, пойти на компромисс чаще всего не приведут к удовлетворительным результатам. Опирайтесь на себя и настойчиво двигайтесь вперёд!

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам предстоит непростая неделя. Особые сложности могут возникать при попытке отстоять свои позиции, настойчиво реализовывать свою программу действий и активно двигаться вперёд. Вы встретите заметное сопротивление. Лучше отложить важные решения и задачи.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям предстоящий период будет максимально способствовать в самореализации, общении с окружающими, командной игре. А также в сфере личной жизни, романтики и красоты. Договаривайтесь, начинайте новые проекты, наслаждайтесь флиртом и приятным общением. Неделя для вас очень позитивная.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам будет важно прислушаться к себе, осознать свои внутренние движущие стимулы. Это придаст вам силы для дальнейшего движения вперёд и самореализации. Для общения с окружающими, а также для личной жизни и романтической сферы неделя непростая. Возможны размолвки, недопонимания, разочарованность.