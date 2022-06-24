Знайдіть та запишіть ваше число-покровитель просто зараз

Відомо, що у кожного числа є своя енергетика. Оточення себе цими числами приноситиме удачу в житті і надійно оберігатиме від ворогів. А чи можуть бути особливі числа «оберегами» для кожного знака Зодіаку?





Можуть! Один із способів знайти такі числа такий. Кожен знак Зодіаку співвідноситься з одним із Старших Арканів карт Таро. Число Старшого Аркана, а також числа, що дають його в сумі або при множенні, і будуть щасливим числом цього знака.

Але є одне обмеження – множити і складати можна тільки ті цифри, які більше 22 (тобто 23, 24, 25 і т.д.).

Подивимося на прикладі Овна: