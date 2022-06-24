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Знайдіть та запишіть ваше число-покровитель просто зараз
Відомо, що у кожного числа є своя енергетика. Оточення себе цими числами приноситиме удачу в житті і надійно оберігатиме від ворогів. А чи можуть бути особливі числа «оберегами» для кожного знака Зодіаку?
Можуть! Один із способів знайти такі числа такий. Кожен знак Зодіаку співвідноситься з одним із Старших Арканів карт Таро. Число Старшого Аркана, а також числа, що дають його в сумі або при множенні, і будуть щасливим числом цього знака.
Але є одне обмеження – множити і складати можна тільки ті цифри, які більше 22 (тобто 23, 24, 25 і т.д.).
Подивимося на прикладі Овна:
- Щасливе число Овна – 4 (Імператор). Суми чисел, що утворюють 4: 40 (4+0=4), 31 (3+1=4). Множення чисел, що утворює 4: 41 (4х1=4).
- Телець – число 5 (Верховний Жрець) та числа, що утворюють його у сумі: 23, 32, 41, 50. Числа, що утворюють при множенні 5: 51.
- Близнюки – число 6 (Коханці) і числа, що утворюють його в сумі: 24, 33, 42, 51, 60. Числа, що утворюють при множенні 6: 23, 32, 61.
- Рак – число 7 (Колісниця) і числа, що утворюють його в сумі: 25, 34, 43, 52, 61, 70. Числа, що утворюють при множенні 7: 71.
- Лев – число 8 (Сила) і числа, що утворюють його в сумі: 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80. Числа, що утворюють 8 при множенні: 81, 24, 42.
- Діва – число 9 (Самітник) і числа, що утворюють його в сумі: 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Числа, що утворюють 9 при множенні: 33.
- Терези – число 11 (Правосуддя) і числа, що утворюють його в сумі та при множенні: 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92.
- Скорпіон – число 10 (Колесо Фортуни) і числа, що утворюють його в сумі: 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91. Числа, що утворюють 10 при множенні: 25, 52.
- Стрілець – число 14 (Помірність) і числа, що утворюють його в сумі: 59, 68, 77, 86, 95. Числа, що утворюють 14 при множенні: 27, 72.
- Козеріг – число 15 (Диявол) і числа, що утворюють його в сумі: 69, 78, 87, 96. Числа, що утворюють 15 при множенні: 35, 53.
- Водолій – число 17 (Зірка) та числа, що утворюють його у сумі: 89, 98.
- Риби – число 18 (Місяць) та числа, що утворюють його у сумі: 99. Числа, що утворюють 18 при множенні: 36, 63, 29, 92.