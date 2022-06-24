Сплошные беды: каким знакам зодиака не будет везти аж до октября

Летнее солнцестояние, состоявшееся 21 июня, стало началом особого периода. Этот период будет очень сложным для трех знаков зодиакального круга. В жизни Скорпионов, Рыб и Овнов начнется затяжная «черная полоса», которая продлится до 23 октября. Их ждет целый ряд неудач и разрушение всех планов.





Скорпион

Проблемы начнут преследовать представителей знака еще с конца июня. Они могут провалить серьезное задание или упустить важный контракт, чем значительно снизят свой авторитет в глазах работодателя и коллег. В результате Скорпионы начнут корить себя и сомневаться в собственном профессионализме.

Астрологи советуют уроженцам знака в следующие несколько месяцев быть очень внимательными за рулем и при выполнении привычных бытовых дел. Существует риск травм и несчастных случаев.

Рыбы

Рыбы станут жертвами разрушения своих собственных планов. Проект или бизнес, который они собирались начать, «не выгорит». Поэтому представители знака могут оказаться в крайне неблагоприятном финансовом положении и даже влезть в долги.

Неприятные сюрпризы ожидают Раков и в личной жизни. Они станут жертвами сплетен, в результате чего могут серьезно поссориться с любимым человеком. Астрологи советуют уроженцам знака не слишком доверять посторонним людям. Тогда у них будет гораздо меньше шансов стать темой для грязных обсуждений.

Овен

Овны в следующие несколько месяцев будут испытывать определенные материальные затруднения. Экономить придется даже на базовых вещах и продуктах. Такие денежные ограничения станут следствием неприятностей на работе. Овны потерпят профессиональную неудачу, за что будут наказаны снижением зарплаты или даже увольнением.

Если уроженцам знака все же придется искать новую работу, стоит внимательнее присматриваться к предложенным вакансиям. Уж слишком высок риск наткнуться на мошенника. В целом Овнов ждет не лучший период в жизни, во время которого придется ежедневно бороться за все, что для них дорого.