Зарплата до $2000: где украинцам выгоднее всего работать во время войны

Полномасштабная война в Украине существенно изменила структуру рынка труда. Некоторые отрасли утратили свою популярность, соответственно, и доходы задействованных в них украинцев значительно снизились. Несмотря на это, ряд сфер деятельности, даже с началом боевых действий, не стали менее престижными. Они до сих пор предлагают большое количество вакансий и высокие зарплаты до 70 тыс. грн.





По данным кадрового портала GRC.UA, самые большие зарплаты в Украине сейчас получают специалисты, работающие в пяти ведущих отраслях. В частности:

IT, телекоммуникации и интернет – средняя зарплата 70,9 тыс. грн;

менеджмент высшего звена – 45,3 тыс. грн;

консультирование – 33 тыс. грн;

тренинги и управление персоналом – 28,5 тыс. грн;

недвижимость и строительство – 26 тыс. грн.

В то же время отрасли, которые обычно были в топе и регулярно размещали на кадровых порталах множество вакансий, сейчас переживают не лучшие времена. Среди них туристическая и сфера HoReCa (гостиницы, рестораны и кафе). В горячий сезон количество рабочих мест в таких отраслях увеличивалось чуть ли не в разы. Но этим летом поваров, горничных, официантов и туристических агентов нанимают крайне мало.

Аналитики GRC.UA также рассказали, в каких сферах ощутимо снизилась зарплата. В частности, гораздо меньшие суммы работодатели предлагают медикам и фармацевтам – в среднем 17,6 тыс. грн. Меньше теперь зарабатывают и представители отрасли маркетинга – ориентировочно 19,6 тыс. грн. Несмотря на это, обе отрасли не теряют своих позиций в списке наиболее востребованных и регулярно размещают на сайтах по поиску работы новые вакансии.

Напомним, что украинцы, ставшие безработными во время войны, сейчас могут найти себе работу даже не выходя из дома. Многие онлайн-профессии не требуют специального образования или значительного опыта. В то же время они разрешают зарабатывать до 1000 грн в день. Среди таких профессий веб-дизайнер, копирайтер, маркетолог, менеджер интернет-магазина и т. д.