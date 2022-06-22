В Украине сократят выплаты: Шмигаль рассказал о новой реформе

Правительство намерено реформировать сферу занятости в Украине. В частности, зарегистрированных в центрах занятости украинцев, которые в течение месяца не смогли трудоустроиться, начнут привлекать к выполнению общественных работ. Ведь, по словам министров, украинский бюджет сейчас не позволяет удерживать безработных «просто так».





Детальнее об изменениях в законодательстве рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Он отметил, что сейчас государству необходимо привлечь все доступные ресурсы на восстановление страны. Одним из таких ресурсов являются безработные граждане.

Премьер отметил, что на сегодняшний день многие украинцы получают финансовую помощь по безработице, то и дело отказываясь от предложенных вакансий. Поэтому нужно внести соответствующие изменения в законодательство, чтобы искоренить эти явления. Ведь при нынешнем экономическом положении страны и дефиците бюджета денег на содержание таких людей просто нет.

По словам Шмыгаля, все официально зарегистрированные в качестве безработных украинцы, которые за 30 дней не успели трудоустроиться, будут привлекаться к общественно-полезным работам. Под такими работами подразумеваются: разбор завалов, ремонт поврежденных зданий, возведение защитных строений, сельскохозяйственные работы, благоустройство улиц и т.д. Такие правила будут действовать в Украине вплоть до отмены военного положения.

За выполнение общественно-полезных работ украинцам, конечно, будут платить. Государство обеспечит их доходом в размере минимальной зарплаты, которая составляет 6500 грн. То есть безработные уже не будут получать деньги только за то, что стоят на учете в центре занятости, им будут платить за проделанную работу.

Стоит отметить, что украинцы, которые во время военного положения уедут за границу более чем на 30 суток, будут лишены выплаты по безработице, как и граждане, отказавшиеся выполнять общественные работы.

По мнению правительства, такая реформа в области занятости сейчас оченьсвоевременна. Ведь первоочередная задача Украины на сегодняшний день – выстоять в борьбе с врагом и сохранить свою экономику. А для этого нам нужно пустить в ход все наши ресурсы, как материальные, так и человеческие.