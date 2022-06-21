Смартфоны подорожали, а телевизоры наоборот упали в цене: как изменилась стоимость техники за время войны

С начала войны цены на электротовары в Украине изменились. Некоторые устройства значительно подорожали, в основном из-за проблем с логистикой. Но есть и такие, которые значительно потеряли в стоимости, ведь просто перестали пользоваться спросом у покупателей. Глава совета директоров компании «Алло» Дмитрий Деревицкий подробно рассказал, как изменились ценники на разные электротовары в Украине за время войны.





По словам эксперта, больше всего возросла стоимость кухонных устройств. В частности, морозильные камеры прибавили в цене 8%, посудомоечные машины – 10%, а плиты подорожали на 12%. Поднялись цены и на небольшие гаджеты, например электронные зубные щетки и мониторы – оба на 11%.

Ноутбуки и смартфоны тоже подорожали, но их ценники изменились не так сильно – на 5-6%. Остальная пользовательская техника осталась на довоенном ценовом уровне.

Среди причин удорожания перечисленных товаров директор сети «Алло» выделяет рост курса и его постоянные колебания. Из-за этого продавцам техники всегда нужно быть готовыми к неожиданностям и закладывать в конечную цену на товар собственные риски.

Не последнюю роль в повышении стоимости продукции ритейлеров играет и усложненная логистика. Поскольку Одесский порт заблокирован, товары приходится сначала доставлять по морю в порты других стран, а затем везти наземным транспортом через западную границу. Учитывая нынешнюю стоимость горючего, это удовольствие не из дешевых.

Стоит отметить, что некоторые товары из ассортимента украинских продавцов техники не только не подорожали, но даже упали в цене. Например, почти на 10% снизилась стоимость пылесосов и телевизоров, утюги подешевели на 18%, а кофеварки – на 19%.

Такой обвал цен на отдельные категории бытовой техники вызван отсутствием спроса. Чтобы имеющиеся товары не залеживались на складах, ритейлеры пытаются избавиться от них хотя бы по сниженной цене.