Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 18 июня

Cегодня, 18 июня, убывающая Луна продолжает свое путешествие в созвездие Водолея. В такой день хорошо мечтать и вспомнить о том, чего вы желали ранее. Это поможет вам избавиться от ощущения застоя и обрести новые цели. Наверняка некоторые из ваших грез уже заждались.





♈ Овен

Идеального момента для осуществления мечты не наступит, Овны. Его не было вчера, не будет и завтра. Все, что у вас есть, это сейчас. Вам всегда будет казаться, будто вы недостаточно готовы к испытанию. Это не повод отказаться от своей мечты и лучшей жизни. Просто сделайте первый шаг, а дальше доверяйте своей интуиции.

Космический совет: отбросьте излишнюю осторожность.

♉ Телец

Перестаньте копаться в своих страданиях и бесконечно воспроизводить в голове историю собственных неудач. Вырвитесь из своей ментальной тюрьмы и начните действовать себе на благо. Ошибки — лучшие друзья опыта. Трансформируйте свою боль в знания и продолжайте движение к цели. Мир заждался вашего успеха.

Космический совет: постоянное повторение своих неудач не приведет вас к успеху.

♊ Близнецы

Близнецам звезды рекомендуют вернуться в реальный мир из плена социальных сетей. Период у вас непростой, понятно, вам хочется «заменить» свою жизнь с ворохом проблем на отфотошопленную картинку. Желание естественное, но все же оно является самообманом. Выключите телефон — вместо наблюдения за чужим счастьем начинайте строить свое. Для этого нужно просто выйти из дома.

Космический совет: отдохните от социальных сетей и займитесь своей реальной жизнью.

♋ Рак

И прошлое, и будущее — иллюзия, Раки. Все, что у вас есть, это текущий момент. Итак, вернитесь в настоящее — в место постоянного действия и того, что неизменно внутри. Именно отсюда вы сможете взглянуть на мир без иллюзий. Именно здесь вы найдете порядок в хаосе и найдете ответы, которые пытались искать во внешнем мире.

Космический совет: все, что у вас есть, — этот момент.

♌ Лев

Остановитесь на мгновение, Львы. Подумайте обо всех вещах, которые не пошли по вашему плану. Обо всем, что пришло в вашу жизнь намного позже, чем вы хотели. Все они преподали важный урок, не так ли? Они научили, что великие свершения требуют времени. Каждый раз, когда тревожные мысли берут над вами верх, напоминайте себе — все приходит в свое время.

Космический совет: все приходит в свое время.

♍ Девы

Суть правил в том, что они создают структуру, в рамках которой мы можем действовать. Они позволяют нам жить таким образом, который лучше всего можно описать словом «гармонично». Однако иногда правил становится слишком много. Тогда они сдерживают рост, а не направляют. Если в последнее время вы чувствуете себя застрявшими, знайте, что у вас есть возможность двигаться. Просто пересмотрите правила.

Космический совет: освободитесь от правил, которые остановили ваш рост.

♎ Весы

В последнее время все труднее доводить начатое до финальной точки. Миллионы отвлекающих факторов заставляют вас топтаться на месте. У этой беды есть вполне конкретная причина — вы не умеете ставить между собой и окружающими границы. Если кто-то постоянно внедряется в вашу зону комфорта со своими требованиями, его нужно прогнать! И Точка!

Космический совет: пора избавиться от отвлекающих факторов и обозначить четкие личные границы.

♏ Скорпион

Ваша голова стала слишком людным местом, Скорпионы. Один голос велит рисковать и верить в невозможное; второй предупреждает о рисках и советует отказаться от авантюр; третий просит два первых замолчать — и так далее. Если слушать их все, никогда ни на что не решишься. Доверьтесь своей интуиции и выберете то, что наиболее важно.

Космический совет: на некоторые риски стоит пойти.

♐ Стрелец

Прежде чем шагнуть в новое, найдите минутку и взгляните на свою доску визуализации. Вы там, где всегда представляли себя, или вы согласились на посредственное существование? Хорошая новость в том, что никогда не поздно нажать на кнопку обновления, Стрельцы. Никогда не поздно начать двигаться к своей мечте. Сделайте этот первый шаг, даже если перед глазами нет дорожной карты.

Космический совет: вспомните свои мечты, какие-то из них уже заждались.

♑ Козерог

Темную ночь сменяет рассвет, вы это знаете. Но при этом постоянно крутите в голове разрушающие душу мысли о тленности бытия и неминуемой гибели всего прекрасного. Нет, Козероги, ваша жизнь не просто может быть легкой и прекрасной, она непременно станет такой, стоит вам только поверить в себя. Вы умеете действовать целеустремленно. Проявите этот талант в обучении радостям жизни.

Космический совет: долой мрачные мыли, развейтесь и отдохните.

♒ Водолей

В вашем окружении есть люди, которые будто бы дарят крылья, а есть те, кто их подло подрезает. Пора уже вывести недоброжелателей на чистую воду. Чтобы жизнь не превратилась ад, с токсичными личностями нужно расставаться, причем экстренно. Хорошо подумайте над качественным составом круга ваших друзей и приятелей. И избавьте себя от тех, кто тянет на дно. Вы знаете, о ком речь.

Космический совет: вам требуется срочная «чистка» друзей — пора избавляться от токсичных связей.

♊ Рыбы

Звезды призывают вас переосмыслить ваш образ в соцсетях. Вы больше не заинтересованы в создании «имиджа», вы бы предпочли быть откровенными, показать себя настоящим и делиться фрагментами из своей жизни в режиме реального времени. Поверьте, что ваша искренность будет высоко оценена теми, кто находится на той же частоте, что и вы.

Космический совет: покажите окружающим настоящего себя.