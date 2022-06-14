Сюрприз від Huawei – на чому базується новий смартфон і що це за дивний Kirin?

Бренд Huawei разом із суббрендами вже кілька років має деякі складнощі з постачанням процесорів для своїх девайсів через економічні санкції. Нещодавня презентація бюджетного смартфона Huawei Enjoy 50 зацікавила техноспільноту не вартістю апарата, не його дизайном, а саме новим невідомим процесором.





Huawei Enjoy 50 базується на чіпі Kirin Keywest, який до анонсу ніде не висвітлювався. Тести продуктивності показали, що процесор отримує більше ніж 220 тисяч балів в AnTuTu, що є досить пристойно для смартфонів вартістю до 200 доларів. Інсайдери стверджують, що Keywest – це покращена версія вже відомого чіпсета Kirin 710. Новинка дещо обходить свого попередника в потужності, проте все ще відноситься до комплектуючих початкового рівня.

За умови вартості до 200 доларів, як це було обіцяно в презентації, Huawei Enjoy 50 напевне буде досить популярним. Він запропонує покупцеві помірну потужність та видатну автономність завдяки акумулятору на 6000 мАг зі швидкою зарядкою на 22,5 Ват. Мінімум обмежень у багатозадачності забезпечить об’єм ОЗП у 6 чи 8 ГБ, а зручність зберігання контенту стане реальністю з накопичувачем на 128 або навіть 256 ГБ.

Екран Huawei Enjoy 50 є слабким місцем смартфона – він виготовлений за технологією IPS, має найменшу з актуальних роздільну здатність і досить велику діагональ у 6,75 дюйма, що робить пікселі зображення помітними навіть у повсякденному використанні.

Фотоможливості смартфона Huawei Enjoy 50 сконцентровані в основній подвійній камері з роздільною здатністю в 13 та 2 мегапікселі, штучному інтелекті та безлічі налаштувань для створення художніх якісних кадрів.

Мультимедійно телефон також буде досить розвиненим – в наявності порт підключення 3,5 мм, а алгоритми програмного покращення звуку та екран зі значною діагоналлю зроблять прослуховування музики чи перегляд відео приємним та зручним. В лінійці присутні моделі в чорному, синьому та білому кольорі.