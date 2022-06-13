Android 13: що нового в операційній системі, хто отримає свіжу версію і коли чекати на оновлення

Бета-версія нового ПЗ від Google вже більше ніж два місяці доступна розробникам, проте стабільну версію світ побачив лише нещодавно. В Android 13 з’явилось безліч нових можливостей, тому власники сучасних смартфонів з нетерпінням чекають на офіційне оновлення. Традиційно для глобальних оновлень акцент зроблено на двох напрямках: візуальні зміни оформлення інтерфейсу та більш глибокі доопрацювання в системі, які всебічно оптимізують роботу смартфона.





Візуально меню набуде більш сучасних рис. Тепер іконки додатків будуть зв’язані з темою інтерфейсу, тож змінюватимуть стиль залежно від обраного дизайну. В цілому смартфон з новим ПЗ стане більш персоналізованим, дасть більше можливостей у налаштуванні кольорів та елементів меню.

Нова система дасть більше можливостей конфіденційності для додатків, тобто дозолить обирати, наприклад, до яких фото та чи інша програма матиме доступ.

Для сумісних з фічею додатків з’явиться можливість обирати мову відображення контенту, незалежно від встановленої мови на смартфоні за замовчуванням. Так користувачу буде доступно, наприклад, читати новини англійською без необхідності встановлювати іноземну мову основною в смартфоні.

А ще операційна система стане істотно енергоефективнішою, тож витрати заряду зменшаться разом з навантаженням на процесор. Такий прогрес досягнуто завдяки технології The Android Resource Economy (TARE), яка регулюватиме витрати енергії в залежності від поведінки користувача. Це є чи не найголовнішою причиною для багатьох користувачів оновитись до найсвіжішої версії Android.

Скористатись оновленими можливостями зможе більшість володарів флагманських та субфлагманських телефонів 2021-2022 року, які зараз базуються на 12-ій версії Android. Також можна очікувати оновлення і власникам середньобюджетних девайсів 2022 року презентації. Низка визнаних брендів, серед яких зокрема Samsung, Realme та Xiaomi, цьогоріч акцентували увагу на багаторічній підтримці своїх продуктів, вони обіцяли покупцям своєчасне оновлення ПЗ протягом найближчих років.