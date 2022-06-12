Смех и слезы: гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака

Cегодня, 12 июня, растущая Луна завершает свое движение в созвездии Скорпиона. Это лучший день для того, чтобы устроить вечеринку и как следует отдохнуть. Пообщайтесь с друзьями и близкими, выясните, как у них дела, и расскажите о своих. Только не забывайте об умеренности.





♈ Овен

Давление нарастало в течение всей недели и к концу стало слишком большим. Сегодня звезды рекомендуют вам выпустить пар, устроив вечеринку с лучшими друзьями. Забронируйте столик в своем любимом месте и приходите в лучшем костюме. Вы заслужили небольшую передышку, Овны. Единственное, о чем вам следует беспокоиться, — это когда закончить вечер. Иногда от отдыха тоже нужно отдыхать.

Космический совет: устройте сегодня вечеринку!

♉ Телец

Сегодня звезды призывают вас провести время в кругу самых близких и любимых людей. Особенно с теми, с кем вы давно не общались. Даже если кто-то из них находится далеко или очень занят, всегда можно найти способ поболтать несколько минут. Просто расскажите о себе, узнайте, как идут дела у них и что произошло нового. Знайте, что вся доброта и забота, которую вы проявите, со временем доберется до вас.

Космический совет: свяжитесь со знакомыми родственными душами.

♊ Близнецы

Вы сердитесь и разочарованы. В вашей голове слишком много негативных мыслей. Вместо того, чтобы заниматься их постоянной проработкой, постарайтесь на время абстрагироваться. Мысленно отойдите на некоторое расстояние от проблем, сосредоточьтесь на самоисцелении. Найдите время для работы с дыханием и медитации. Расстановка приоритетов поможет вам пройти через все испытания и невзгоды.

Космический совет: все проходит, и это тоже пройдет.

♋ Рак

Встреча правильных людей — это только первый шаг. Главный вопрос: сможете ли вы с ними сотрудничать в течение достаточного времени? Хорошо, что эмоциональный интеллект — одна из ваших сильных сторон. Ваша способность заставить людей чувствовать себя услышанными очень пригодится сегодня. Посвятите выходной общению с членами своей команды.

Космический совет: прислушайтесь к тому, что говорят окружающие.

♌ Лев

Если третий коктейль этим вечером для вас превратится в 13-й, последствия могут быть крайне неприятными. Вечеринку можно считать веселой только до тех пор, пока кто-нибудь не пострадает, Львы. И под «кем-то» в первую очередь речь идет про вас. Сегодня звезды призывают вас к умеренности. Есть много способов развлечься, которые не заканчиваются похмельем и сожалениями на следующий день.

Космический совет: проявите сегодня умеренность.

♍ Девы

Вам так повезло: вокруг вас любящие и преданные люди. 12 июня вы будете окружены радостью и беззаботным смехом. Покажите близким, что вы ими дорожите, что каждая минута рядом с ними — счастье. Время подходит и для восстановления связи с родственниками, если она была утеряна. Подумайте, как можно укрепить отношения с семьей.

Космический совет: пришло время укрепить отношения с родственниками.

♎ Весы

Вам может казаться, что все пропало и выхода нет, но эти утверждения далеки от истины. Кризис — лучшее время для действий, поэтому дерзайте, Весы. Найдите новый способ испытать себя и двигайтесь вперед, игнорируя демотивирующий голос в вашей голове. Успех, изобилие и признание, к которым вы стремитесь, ждут вас на другой стороне этого великолепного путешествия.

Космический совет: бросьте себе вызов, чтобы идти дальше.

♏ Скорпион

Близок момент, которого вы так долго ждали. Вы хорошо поработали и заслужили награду. Так пусть вас заметят и услышат. Налаживание связей с нужными и важными людьми на этом этапе может вывести вашу карьеру на новый уровень. Если вы изо всех сил пытались заставить начальника заметить, как усердно вы трудитесь, поверьте, скоро это случится.

Космический совет: вас ждет признание, которого вы заслуживаете.

♐ Стрелец

Вы больше не действуете из-за постоянной паники. Вы больше не участвуете в метафорической игре в перетягивание каната. Вы доверяете плану Вселенной и готовы стать свидетелем того, как ваши желания принимают физическую форму. Перестаньте сравнивать свой жизненный путь с чужими. Вы знаете, что находитесь там, где должны быть, и что отсюда все будет двигаться только к лучшему.

Космический совет: вы находитесь именно там, где должны быть.

♑ Козерог

Говорят, что у каждой истории есть три версии: ваша, их и правда. Итак, отпустите необходимость выигрывать каждый спор. Не поддавайтесь иллюзии, созданной вашим эго. Вместо этого вы должны быть восприимчивы к тому, что говорят другие, и искать золотую середину. Если вы играете роль посредника, внимательно всех выслушайте и дайте обеим сторонам почувствовать себя замеченными.

Космический совет: сосредоточьтесь на поиске золотой середины.

♒ Водолей

Вы долго обдумывали это решение и ходили туда-сюда. Однако вот в чем дело: вычисления в уме не гарантируют вам правильный вывод. Лучше прислушайтесь к своему сердцу. Итак, отбросьте рациональные барьеры и настройтесь на то, что говорит вам ваш внутренний мир. Вы готовы к переменам как на личном, так и на профессиональном фронте.

Космический совет: правильное решение вам поможет принять не ум, а сердце.

♊ Рыбы

Рыбы, вам стоит позаботиться о своем здоровье. Если в последнее время вы чувствуете себя неважно, то измените рацион питания на более полезный. Также не забывайте о физической активности. Если у вас нет возможности заняться бегом по утрам, то найдите время хотя бы на зарядку.

Космический совет: позаботьтесь о своем здоровье.