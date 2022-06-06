Украинские банки увеличат ставки по депозитам до 15-17%: когда ждать изменений

На днях Национальный банк Украины ошарашил участников финансового рынка радикальным решением. Учетную ставку, которая годами держалась на уровне 10%, регулятор резко поднял вплоть до 25%. Такие изменения заставят банки пересмотреть свои ставки по депозитам и существенно повысить их. Сколько украинцы смогут заработать на своих сбережениях и когда ждать перемен?





Благодаря повышению учетной ставки доходность банков от депозитов в НБУ вырастет аж до 23%. То есть, теоретически отечественные финучреждения могут поднять ставки даже до 20% и все равно остаться в плюсе. Однако эксперты считают, что для таких изменений банкам понадобится немного больше времени, чем регулятору.

Как отметил авторитетный финансовый аналитик Иван Угляница, повышение учетной ставки Нацбанком, конечно, позволяет банкам значительно увеличить доходность вкладов своих клиентов. Но они не обязаны делать это так же резко и глобально, как регулятор. Обычно финучреждения принимают такие принципиальные решения очень медленно. Ставки они, конечно же, повысят, но этот процесс может затянуться.

В условиях войны украинские банки не рискуют принимать поспешных решений, опасаясь дестабилизации и снижения своей ликвидности. На изменения, введенные Национальным банком, они, безусловно, отреагируют, но это будет вовсе не так быстро, как того хотел бы регулятор. Они будут не спеша присматриваться к процессам на рынке и не станут спешить с повышением процентных ставок, взвешивая каждый свой шаг.

Однако эксперт считает, что уже в ближайшие 2-3 месяца украинцы смогут размещать свои сбережения в банках по крайней мере под 10% годовых. А это уже в полтора раза выше актуальной ставки большинства отечественных финучреждений. Максимальный же процент, на который могут рассчитывать держатели депозитов, по мнению эксперта будет составлять 15-17%. Хотя таких доходов украинцам придется ждать еще как минимум полгода.