Інфляція у 60-100%: експерти розповіли, що буде з цінами в Україні до кінця року

Ціни на продукту та інші товари першої необхідності ростуть без упину. І справа тут не тільки у військовому дефіциті, а й у здорожчанні пального та підвищенні курсу валют. І поки офіційні джерела обіцяють українцям інфляцію не більше 30%, її реальні показники можуть бути удвічі, а то й утричі вищими.





Згідно із прогнозом очільника Національного банку Кирила Шевченка до кінця року інфляція в Україні складатиме 20%. Однак на думку експертів такі дані є не дуже реалістичними.

Як зазначив Олексій Дорошенко, очільник Української асоціації постачальників торгових мереж, офіційний показник інфляції вже сьогодні складає 16,5%. Тож малоймовірно, що за наступні півроку він зросте лише на 3,5%, особливо враховуючи висхідну динаміку курсу та цілком європейські ціни на пальне.

Експерт вважає, що формально інфляція сягне щонайменше 30%. Натомість реальне зростання цін для населення буде набагато суттєвішим, оскільки найбільше здорожчають товари, без яких українці просто не можуть обійтися.

Спеціаліст з аналізу політики та стратегічного планування Генадій Рябцев пояснив: інфляція для простих українців із середнім та низьким рівнем достатку завжди є у два рази вищою за офіційні показники. Люди купують переважно найнеобхідніші, базові товари, особливо зараз – під-час війни. А саме такі товари зазвичай дорожчають найбільше.

Взяти хоча б «індекс борщу», який минулого року, за офіційними даними, підвищився на 10%. Насправді ж продукти для приготування традиційної страви в магазинах здорожчали майже утричі.

За прогнозом Рябцева, офіційні показники інфляції до кінця року можуть сягнути 30-35%. Що ж стосується фактичного підвищення цін на полицях магазинів, то воно становитиме принаймні 60%. А для українців із найнижчим достатком, чий споживчий кошик складається виключно з товарів першої необхідності, реальна інфляція дійде до 100%.