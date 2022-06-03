Стало відомо, навіщо кіберзлочинцям домашні адреси пересічних українців

Чим ви ризикуєте, якщо кіберзлочинець дізнається вашу домашню адресу? Розповідаємо, що хакери можуть зробити, якщо дізнаються, де точно ви живете і як захистити себе.





Як кіберзлочинці можуть дізнатися вашу домашню адресу?

Важливо пам’ятати, що ваша домашня адреса – це загальнодоступна інформація, а це означає, що практично будь-яка людина може її дізнатися. Доступ до домашньої адреси можна отримати за допомогою злому, наприклад сайту інтернет -магазину, де ви робите покупки, а також витоків даних із сервісів по доставці їжі та інших товарів. Адреса не так надійно захищена, як дані банківських карток, тому при витоках будь-яка людина може запросто знайти її в Інтернеті.

Як кіберзлочинці можуть використовувати вашу домашню адресу?

По-перше, якщо кіберзлочинець знає вашу адресу і може будь-яким чином зв’язатися з вами, він може почати шантажувати вас. Погодьтеся, коли незнайома людина повідомляє вам вашу адресу, ви мимоволі переживатимете що вона знає набагато більше, навіть якщо вона блефує.

По-друге, кібершахрай також може ввести вашу домашню адресу в загальнодоступну базу даних , щоб знайти будь-яку іншу інформацію про вас, яку він зможе використати. В цілому, знання домашньої адреси може дати кіберзлочинцю досить багато даних про різні аспекти вашого життя, тому слідкуйте за тим, щоб у Мережі не залишалося надто багато відомостей про вас – наприклад, закрийте особисті сторінки в соцмережах . Хакери не можуть вкрасти вашу особистість, використовуючи лише домашню адресу. Для цього їм потрібна й інша інформація.

Щоб захистити свої дані від шахраїв , дотримуйтесь елементарних правил безпечної поведінки в мережі: не залишайте свою адресу де завгодно і при реєстрації на різних сайтах краще вказуйте вигадані дані, якщо не йдеться про доставку .