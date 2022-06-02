В Росії почалось блокування VPN сервісів
Роскомнагляд намагається завадити роботі VPN-сервісів, які порушують законодавство.
“Інтерфакс” опублікував коментар регулятора на повідомлення про блокування VPN-сервісу Proton.
Відповідно до закону “Про зв’язок”, засоби обходу блокувань протиправного контенту визнаються загрозою.
Центр моніторингу та управління мережею зв’язку загального користування вживає заходів щодо обмеження роботи на території Росії VPN-сервісів, що порушують російське законодавство.
Роскомнагляд
Proton повідомив про проблеми із підключенням у Росії ввечері 1 червня 2022 року. «Цілком ймовірно, що місцеві інтернет-провайдери та влада заважають VPN-з’єднанням, і в цьому випадку ми не зможемо вирішити такі проблеми. Деякі сервери можуть працювати. Ми продовжуємо спроби обминути блокування. Дякуємо за ваше терпіння та розуміння», — написала компанія.
У реєстрі Роскомнагляду даних про блокування сайтів Proton немає.
2 червня російські користувачі також повідомили про збої у роботі NordVPN. За даними Globalcheck, сайт nordvpn.com недоступний на мережах “Ростелекому”, МТС, “Мегафону”, Tele2, “Білайну”, Yota. У реєстрах Роскомнагляду сайту немає.