В Росії почалось блокування VPN сервісів

Proton повідомив про проблеми із підключенням у Росії ввечері 1 червня 2022 року. «Цілком ймовірно, що місцеві інтернет-провайдери та влада заважають VPN-з’єднанням, і в цьому випадку ми не зможемо вирішити такі проблеми. Деякі сервери можуть працювати. Ми продовжуємо спроби обминути блокування. Дякуємо за ваше терпіння та розуміння», — написала компанія.