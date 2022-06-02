Овощи скоро подешевеют, но некоторых фруктов украинцам в этом году попробовать не удастся

В этом году украинцы остро почувствуют дефицит арбузов черешни и других «южных» фруктов. В то же время с овощами проблем не будет. Цены на них скоро снизятся, но при этом будут несколько выше, чем в прошлом году.





Дефицит теплолюбивых фруктов, по словам экспертов, возникнет из-за оккупации южных регионов страны, в частности, Херсонской и Запорожской областей. В этом году потребителям уже не удастся насладиться мелитопольской черешней и арбузами из Херсона. В дефиците будут вишни и некоторые другие виды косточковых фруктов.

Как отметила Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба агробизнеса, в результате захвата врагом юга страны будет недополучено около 72% урожая абрикосов, 61% персиков, 50% черешни, треть урожая слив и 4% вишни. Соответственно и цены на эти виды фруктов возрастут нешуточно. Уже сейчас в Киеве и ближайших районах ценники на черешню не опускаются ниже 100 грн за килограмм. На западе этот фрукт стоит 70-80 грн/кг. И только в южных областях черешню можно купить по 60 грн/кг.

До сих пор наблюдаются и небольшие проблемы с поставками ранних сортов овощей, также завозимых преимущественно с юга Украины. Например, за огурцы сейчас придется отдать 45-70 грн/кг, а в прошлом году их максимальная цена не превышала 16 грн/кг.

Однако сезон ранних овощей уже подходит к концу и цены вскоре пойдут на убыль. Эксперты заверили украинцев, что овощей в этом году хватит всем. В середине июня созреют грунтовые огурцы, помидоры, картофель, капуста и другие овощи, выращенные в центральных регионах Украины. Они будут значительно дешевле по сравнению с майскими ценами, но точно не упадут ниже прошлогодней ценовой планки.

Замглавы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отметил, что в этом году и овощи, и фрукты обойдутся украинцам на 20-30% дороже, чем в прошлом году. И дело здесь не только в недостатке посевных площадей, но и в удорожании логистики. Дорогое топливо увеличивает стоимость доставки овощей, что, конечно же, влияет на их окончательную цену.