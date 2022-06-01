Глава Xiaomi показав смартфони, якими користується щодня

Ніхто так добре не розуміється на індустрії мобільних гаджетів, як самі виробники смартфонів. Тому завжди цікаво дізнатися, яким пристроям віддають перевагу керівникам великих компаній для особистого користування. Інформації про це традиційно мало — керівництво намагається не відсвічувати та й імідж диктує піарити лише власну продукцію.





Проте бувають і винятки. Днями користувачі китайської соціальної мережі Weibo помітили, що глава компанії Xiaomi Лей Цзюнь публікує свої посади з різних пристроїв. Хтось припустив, що обліковий запис Цзюня просто ведуть його співробітники, у кожного з яких власний телефон від Xiaomi. Щоб докопатися до істини, користувачі попросили коментар щодо ситуації у самого Лея Цзюня.

І глава Xiaomi зійшов до відповіді. Він пояснив, що веде аккаунт особисто, а всі смартфони, що засвітилися під постами, належать йому. Цзюнь користується відразу чотирма пристроями, причому часто декількома одночасно. Також глава Xiaomi поділився фото своїх смартів, серед яких виявилися: флагмани Xiaomi 12 і Xiaomi 11 Ultra , іміджевий апарат Xiaomi Civi і відносно недорогий Redmi Note 11T Pro .

Чому Лей Цзюнь вибрав саме ці моделі, він не став пояснювати. Іронічні коментарі під фотографією не змусили на себе чекати. Один із користувачів жартівливо помітив, що у Цзюня має бути, як мінімум, ще один смартфон — той, за допомогою якого він зробив фото. І з натяком, що це iPhone. Нещодавно один із постів на сторінці глави Xiaomi у Weibo дійсно опублікували з iPhone, але швидко відредагували. Так що дуже ймовірно, що Лей Цзюнь користується ще й продукцією Apple, але навряд ми дізнаємося про це напевно.