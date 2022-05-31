Украина отпустит курс «на свободу» после значительного притока валюты из-за границы

Возвращение в «плавающий курс» и снятие валютных ограничений – важный шаг к восстановлению экономической стабильности в стране. Однако просто разрешить предприятиям трансграничную оплату товаров некритического импорта или оставить формирование курса валют на межбанк пока крайне опасно. Но уже скоро свободное формирование курса может стать реальностью. Что же нужно для возвращения Украины в предвоенную модель рынка?





Создать безопасные условия для снятия ограничений на экспорт и импорт, а также для отказа от фиксированного курса может значительный приток валюты из-за границы. Речь идет не только о помощи от Евросоюза и США, которые, кстати, уже назначили для Украины 9 млрд. евро и 40 млрд. долл. финансовой поддержки. Впереди нас ждут куда большие денежные вливания. В частности, активы россии в Европейских (300 млрд. евро) и Американских (132 млрд. евро) банках.

Как отметил член Совета Национального банка Виталий Шапран, столь значительный объем валюты пройдет через рынок и фактически «вылечит» его от дестабилизации. К тому же большая часть этих средств осядет в золотовалютных резервах регулятора.

Кроме финансовой помощи стран-партеров и репараций, Украина имеет еще один надежный источник дохода – аграрный экспорт. Но чтобы возобновить продажу за границу зерна, подсолнечника и других продуктов, которыми богата Украина, необходимо разблокировать порты. Как только судоходство возобновится, можно будет наконец экспортировать около 30 млн. тонн зерновых прошлого урожая, уже давно готовых к отправке. А учитывая, что тонна зерна с прошлого года подорожала почти в 1,5 раза, до 450 долл. за тонну, нас ждет неплохая выручка.

Насыщение рынка иностранной валютой автоматически снизит курс на межбанке. Карточный и наличный курсы также не заставят себя ждать. Поэтому доллар и евро при оптимальных условиях стремительно опустятся до предвоенного уровня, а может, даже еще ниже.