ПриватБанк порадував мільйони клієнтів: популярна послуга знову працює

Державний ПриватБанк повернув своїм клієнтам можливості, яких вони не мали ще з початку війни. Йдеться про популярні послуги кредитування «Миттєва розстрочка» та «Оплата частинами». З 25 травня вони знову доступні власникам карток Привату.





Як розповіли у прес-службі ПриватБанку, завдяки цим послугам клієнти зможуть купувати товари в кредит у торгових мережах, що є партнерами банку. Згідно з умовами згаданих послуг, максимальна вартість покупок, придбаних у кредит, може складати до 300 тис. грн.

Зокрема послуга «Оплата частинами» передбачає кредитування в межах 300 тис. грн під відсоток 0,01% на місяць. Погасити борг клієнт може протягом 2 років. У розрахунку на один рік реальна ставка буде дорівнювати 0,24%. Мінімальний внесок становить лише 12 грн.

Кредит за послугою «Миттєва розстрочка» надається в межах тієї самої суми у 300 тис. грн. Натомість відсоткова ставка на місяць є значно вищою – 2,9%. Реальний річний відсоток становить 84%. Стартовий внесок при оформленні позички становить 20,7 грн.

Варто також зазначити, що у разі здійснення платежу за кредитом коштами з кредитного ліміту картки «Універсальна», клієнт щоразу сплачує комісію в розмірі 4%. Щоб отримати детальну інформацію про користування кредитними програмами «Оплата частинами» та «Миттєва розстрочка» від ПриватБанку, потрібно відвідати вкладку «Кредити» розділу «Сервіси» у мобільному додатку Приват24.

Нагадаємо, що з вже за тиждень, з 1 червня, у ПриватБанку закінчуються кредитні канікули, які тривали у фінансовій установі ще з 1 березня. Клієнтам знову доведеться звикати до сплати щомісячних обов’язкових внесків за кредитами, від яких вони були звільнені протягом останніх 3 місяців. Також у Приваті повідомили, що повернуть довоєнну відсоткову ставку на кредити в розмірі 3,5%. З початку війни ця ставка була зменшена фінустановою удвічі і становила всього лише 1,7% на місяць.