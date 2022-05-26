Эксперт назвал курс доллара, который установится в ближайшее время

После отмены Национальным банком ограничения стоимости наличной валюты в официальных финучреждениях, доллар там мгновенно подорожал почти до 38 грн/долл. Таким образом, курс в банках и обменниках сравнялся. В то же время карточный курс “американца” остался на уровне 32-33 грн. По мнению экспертов, это свидетельствует об укреплении гривни уже в следующие несколько недель.





И действительно, когда украинцы рассчитываются гривневыми картами за рубежом, банки конвертируют их средства в валюту по довольно низкому курсу. Например, в Привате это 32,57 грн/долл, а в OTP Bank – только 32,55 грн/долл. При этом наличные деньги эти же банки по данным Минфина продают ориентировочно по 36,4 грн/долл. Приблизительно такая же разница существует между карточным и наличным курсами евро.

По мнению финансового эксперта Виталия Шапрана, бывшего члена Совета Национального банка Украины, такая ситуация хороший знак. Это означает, что вскоре стоимость иностранных наличных денег начнет снижаться, постепенно приближаясь к карточному курсу.

Шапран объяснил, что на наличный курс большое влияние оказывают панические настроения населения, а также незаконные явления, как контрабанда. Вместо этого курс карточный меньше зависит от различных случайных факторов. Поэтому в ближайшее время будет играть решающую роль на рынке.

Эксперт заверил, что вскоре гривна начнет стремительно укрепляться. Наличный и карточный курсы очень скоро встретятся на отметке около 33-34 грн. Такую динамику можно заметить уже сейчас.

Так что если вы хотите конвертировать свои сбережения в доллары или евро, стоит подождать еще несколько недель. Ведь сейчас банки продают доллары по 38 грн, скупая их на наличном рынке с маржой 2, а то и 3 грн. В то время как прибыли в 0,5 гривен финансовым учреждениям должно быть вполне достаточно. Так что укрепление гривны и падение наличного доллара и евро просто неотвратимо.