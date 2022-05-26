Тотальное уничтожение: астрологи назвали украинские города, которые будут атакованы россией

В июне украинским войскам придется нелегко. Россия усилит атакующие действия на востоке и ряд населенных пунктов окажется в критическом положении. Но уже в июле наступит переломный момент, и Украина снова перехватит инициативу на фронте.





Своим видением военных действий в июне поделился астролог Дмитрий Уранус. Он рассказал, что в ночь на 25 мая Марс перешел в знак Овена и будет находиться в таком положении вплоть до 5 июля. Конкретно в этот период интенсивность боевых действий может существенно повыситься. Особенно мощны будут атаки врага на восточном направлении, в Донецкой и Луганской областях.

Сочетание Марса в Овене с Юпитером и Луной не только обострит ситуацию на фронте, но спровоцирует ряд политических скандалов и деструктивные настроения в обществе. Военные последствия такого положения планет тоже исключать не стоит. В частности, в опасности окажется ряд населенных пунктов на востоке страны, как Северск, Соледар и Бахмут. Активная фаза боевых действий повлечет за собой очередные разрушения в Краматорске, Северодонецке, Лисичанске, Золотом и Врубовке.

В июне украинские войска могут временно отступить и отдать врагу незначительную часть территорий. Но волноваться не стоит, ведь это отступление будет носить стратегический характер. Таким образом, ВСУ избегнут окружения и сохранит немало жизней. А уже с 5-6 июля наступит переломный момент и пыл врага начнет стремительно угасать. Украинские войска перехватят инициативу и приступят к освобождению захваченных во время сложного периода территорий.

Переход Марса в знак Тельца после 5 июля ознаменует новый этап войны, во время которого преимущество будет исключительно на стороне Украины. В августе ВСУ начнут полномасштабное наступление, которое до конца года приведет нас к окончательной победе над врагом.