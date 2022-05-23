Доллар и Евро резко пошли вверх: почему это происходит и какие прогнозы

В течение последней недели гривна демонстрировала стремительное падение по отношению к доллару и евро. Такая тенденция явилась следствием повышенного спроса на иностранную валюту со стороны импортеров. Из-за усложненного доступа к межбанку, они покупали доллары и евро на «черном» рынке, оказывая большое давление на их курс.





Именно такого мнения по поводу текущей ситуации придерживается ведущий аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. Поведение импортеров на валютном рынке привело к тому, что по состоянию на пятницу 20 мая доллар можно будет приобрести в среднем за 36,94 грн/долл, а единую европейскую валюту – за 38,53 грн/евро. Фактически стоимость обеих так называемых «крепких» валют повысилась более чем на 2 грн.

При этом, по словам эксперта, курс украинских облигаций в валюте со сроком погашения в текущем году вырос почти на 70% от их номинала. Это рекордный показатель с начала войны, демонстрирующий большой успех украинских ценных бумаг на рынке.

Гойлов объясняет такую популярность отечественных евробондов среди инвесторов значительной финансовой поддержкой, предоставляемой Украине ЕС и Соединенными Штатами.

«В прошлую пятницу счет правительства пополнился еще на 1 миллиард евро от Европейского союза и Всемирного банка. А это внушает инвесторам уверенность в нашей платежеспособности», – подчеркнул финансовый аналитик.

Популярностью среди инвесторов пользуются даже «военные» облигации, которые скупают, несмотря на их отрицательные показатели прибыльности.

Правда, одна проблема у Кабинета министров все же есть. Речь идет о значительном дефиците государственного бюджета, который правительству крайне сложно покрывать. Сейчас во властных кругах рассматривают самые разные варианты пополнения государственного бюджета: от возврата довоенных налогов до национализации ключевых по своему значению предприятий. Ведь в противном случае придется существенно сокращать некоторые статьи бюджетных расходов, что может стать для украинцев более болезненным ударом, чем рост налоговых сборов.