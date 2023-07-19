ПриватБанк заявил о резком изменении стоимости переводов

С сегодняшнего дня, 18 июля, государственный Приватбанк совместно с международной финтех-компанией ZEN.com запустил услугу быстрых денежных переводов на карты и IBAN-счета банка, сообщил Дмитрий Мусиенко, член правления, отвечающий за розничный бизнес государственного банка.
До 18 октября у вас есть возможность пополнить карту, отправить деньги родным или сделать взнос в ВГУ без комиссии.
Чтобы осуществить перевод без комиссии, выполните следующие действия:
- Скачайте приложение ZEN.com.
- Выберите валюту перевода – EUR или USD.
- Выберите способ перевода и введите номер карты или номер счета IBAN получателя.
- Убедитесь, что в разделе “Тип перевода” выбран пункт “PrivatMoney”, и подтвердите перевод.
ZEN.com, ставший партнером международной системы денежных переводов PrivatMoney в июне этого года, разрешает регистрацию всем гражданам Украины. После регистрации формируется единый мультивалютный счет в паре с виртуальной картой.
Ранее Приватбанк обратился к пользователям “Приват24” с предупреждением о мошеннических действиях, связанных с выплатами пострадавшим от военных действий, выплатами по “Ковиду”, денежными призами и т.п. Подобные подозрительные сообщения часто распространяются через приложения для обмена сообщениями и социальные сети.
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