ПриватБанк заявил о резком изменении стоимости переводов

С сегодняшнего дня, 18 июля, государственный Приватбанк совместно с международной финтех-компанией ZEN.com запустил услугу быстрых денежных переводов на карты и IBAN-счета банка, сообщил Дмитрий Мусиенко, член правления, отвечающий за розничный бизнес государственного банка.

До 18 октября у вас есть возможность пополнить карту, отправить деньги родным или сделать взнос в ВГУ без комиссии.

Чтобы осуществить перевод без комиссии, выполните следующие действия:

Скачайте приложение ZEN.com. Выберите валюту перевода – EUR или USD. Выберите способ перевода и введите номер карты или номер счета IBAN получателя. Убедитесь, что в разделе “Тип перевода” выбран пункт “PrivatMoney”, и подтвердите перевод.

ZEN.com, ставший партнером международной системы денежных переводов PrivatMoney в июне этого года, разрешает регистрацию всем гражданам Украины. После регистрации формируется единый мультивалютный счет в паре с виртуальной картой.

Ранее Приватбанк обратился к пользователям “Приват24” с предупреждением о мошеннических действиях, связанных с выплатами пострадавшим от военных действий, выплатами по “Ковиду”, денежными призами и т.п. Подобные подозрительные сообщения часто распространяются через приложения для обмена сообщениями и социальные сети.