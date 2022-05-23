Названы лучшие любовники по знаку зодиака

Уровень либидо зависит от того, под каким знаком зодиака родился человек, считают астрологи. GSMinfo рассказывает, с представителями каких из них, ночи будут особенно страстными.





Тельцы

Для представителей этого знака очень важны тактильные ощущения. Они любят страстные поцелуи, прикосновения и ласки. В независимости от того, находитесь ли вы с Тельцом в длительных отношениях или в вашем распоряжении одна ночь — секс с ним будет незабываемым.

Львы

Они всегда открыты и смелы, склонны к флирту. В обществе Львы любят быть в центре внимания и прекрасно знают, что перед ними никто не устоит. Страсть к жизни способствует их высокому либидо, поэтому и в интимной жизни они невероятны. Кроме того, Львы склонны экспериментировать в постели — с ними не соскучишься!

Скорпионы

«Попробовать все и даже больше!» — главный девиз Скорпионов. Они всегда настойчивы и решительны, что привлекает окружающих. Влюбленных в них — хоть отбивайся, ведь их либидо на очень высоком уровне. А ночи со Скорпионами полны огня и страсти.

Стрельцы

Для Стрельца близость — это в первую очередь веселое приключение. В постели он гурман и эстет, любящий приносить удовольствие партнеру и стремящийся к экспериментам. Нескончаемая энергия Стрельца притягивает окружающих, и они получают взамен океан удовольствий.

Водолеи

Водолеи всегда общительны и коммуникабельны. Они способны заинтересовать любого человека и долго не отпускать. Представители данного знака внимательны и нежны как в долгосрочных отношениях, так и в непринужденном романе. Их либидо невероятно высоко!