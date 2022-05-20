В Украине взлетели цены на бензин и дизель: вплотную к европейским

Решение Кабинета министров от 19 мая об отмене контроля за ценами на горючее вызвало мгновенную реакцию Украинских АЗС. Уже на следующий день после изменения табло заправок шокировали клиентов. Какая же стоимость бензина и дизеля на популярных украинских АЗС?





Рекордное подорожание бензина в ночь с 19 на 20 мая составило до 14 грн. Тем временем стоимость дизельного горючего на некоторых заправках прыгнула почти на 16 грн.

На АЗС ОККО и WOG А-95 начали продавать по 51 грн., а бензин А-95+ по цене 52 грн. за литр. За дизтопливо в этих сетях просят 57 грн за литр, то есть на 14,7 грн больше, чем до отмены госрегулирования.

Заправки KLO предлагают бензин премиум-класса по цене 52 грн., а дизель – 58 грн. за литр. Похожие цены и в сети АЗС «Укргаздобыча».

Значительно прибавил в цене и бензин марки А-95 на заправках сети Mango. За него придется отдать 51,99 грн/литр. Дизельное же горючее на станциях этой же сети выросло на рекордную сумму 15,68 грн. Теперь на табло заправки напротив надписи ДП развевается шокирующая цифра 57,99 грн/литр.

Самое дешевое дизельное топливо в Украине можно получить на заправках сети «БРСМ-Нефть». Там этот вид горючего стоит всего 54,99 грн за литр. Однако за таким сравнительно дешевым дизелем водителю придется отстоять немалую очередь.

Напомним, что отмена государственного оконтроля за ценами на бензин и дизель, которую Кабмин принял 19 мая, имеет целью снизить дефицит горючего на украинских заправках. Но сейчас такой шаг привел только к произволу АЗС и резкому скачку цен, за что эксперты уже успели раскритиковать власть имущих. В частности, руководитель «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн призвал политиков не только возобновить контроль за ценами, но и вернуть акцизный налог на горючее.