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Євро припинив падіння: курс валют на 19 травня

18.05.2022
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Після різкого злету в середу, в четвер, 19 травня, європейська валюта дещо просяде. Національний банк України встановив її курс на рівні 30 гривень та 74 копійок. В порівнянні з попереднім днем вона здешевшала на 8 копійок.


Трохи впаде в ціні і польський Злотий. 19 травня його ціна становитиме 6 гривень та 62 копійки. Просяде в ціні і румунський Лей, за нього доведеться віддати 6 гривень та 21 копійку.

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Американський Долар продовжує стояти на місці. Його курс у середу буде становити 29 гривень та 25 копійок.

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 19 травня 2022

Код літернийКількість одиниць валютиНазва валютиОфіційний курс
AUD1Австралійський долар20,5208
AZN1Азербайджанський манат17,2341
BYN1Білоруський рубль10,6335
BGN1Болгарський лев15,7225
KRW100Вона2,3099
HKD1Гонконгівський долар3,7273
DKK1Данська крона4,1317
USD1Долар США29,2549
EUR1Євро30,7454
EGP1Єгипетський фунт1,5996
JPY10Єна2,2659
PLN1Злотий6,6213
INR10Індійська рупія3,7697
CAD1Канадський долар22,7993
HRK1Куна4,0812
MXN1Мексиканське песо1,4703
MDL1Молдовський лей1,5365
ILS1Новий ізраїльський шекель8,7245
NZD1Новозеландський долар18,5827
NOK1Норвезька крона3,0121
ZAR1Ренд1,8391
RUB10Російський рубль4,5663
RON1Румунський лей6,2149
IDR1000Рупія1,9911
SGD1Сінгапурський долар21,0785
XDR1СПЗ (спеціальні права запозичення)39,1625
KZT100Теньге6,7537
TRY1Турецька ліра1,8352
HUF100Форинт8,0304
GBP1Фунт стерлінгів36,3302
CZK1Чеська крона1,2472
SEK1Шведська крона2,9366
CHF1Швейцарський франк29,3312
CNY1Юань Женьміньбі4,3371

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18.05.2022
1 хвилина на прочитання
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