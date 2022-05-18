Євро припинив падіння: курс валют на 19 травня

Після різкого злету в середу, в четвер, 19 травня, європейська валюта дещо просяде. Національний банк України встановив її курс на рівні 30 гривень та 74 копійок. В порівнянні з попереднім днем вона здешевшала на 8 копійок.





Трохи впаде в ціні і польський Злотий. 19 травня його ціна становитиме 6 гривень та 62 копійки. Просяде в ціні і румунський Лей, за нього доведеться віддати 6 гривень та 21 копійку.

Американський Долар продовжує стояти на місці. Його курс у середу буде становити 29 гривень та 25 копійок.