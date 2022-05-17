Доллар пошел вверх несмотря на значительную поддержку гривны НБУ

Стоимость доллара США в украинских обменниках за последнюю неделю подскочила почти на 1 гривну. Из ставки 33,65 грн/долл в минувший понедельник, «бакс» в начале текущей недели зафиксировался на уровне 34,55 грн/долл. Изменился в период с 9 по 16 мая и курс евро, правда, не так поразительно – с 35,75 грн до 36,20 грн за 1 евро. То есть высота составила всего 45 коп на единицу европейской валюты.





Очередной скачок курса, конечно, не порадовал украинцев. Но, как утверждает ведущий аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов, курс доллара и евро в Украине все еще демонстрирует относительную стабильность. Не последнюю роль в формировании этой стабильности играет Национальный банк Украины, всеми силами поддерживающий национальную валюту.

В поддержку гривни НБУ только за последние два месяца, то есть фактически с начала войны, потратил более 4 миллиардов долларов. Регулятор продавал доллары и евро, снижая тем самым спрос на них и удерживая курс гривны на стабильном уровне.

Тем не менее, избежать скачка курса, состоявшегося за последние неделю, Национальному банку не удалось. Несмотря на значительные финансовые вливания в стабильность гривни, против нацвалюты сыграл один из сильнейших негативных факторов финансовой системы страны. Речь идет о финансировании НБУ расходов государственного бюджета. Эта статья расходов регулятора уже поглотила более 100 миллиардов гривен, за которые были выкуплены военные облигации внутреннего государственного займа.

При этом эксперт отметил, что есть и положительные известия от регулятора, которые могут свидетельствовать о скорейшем снижении курса до предыдущих показателей. Такой новостью является активность инвесторов, которые покупают украинские военные облигации, даже несмотря на их отрицательную доходность. Можно надеяться, что уже в ближайшие недели положительные факторы курсообразования преобладают негативные, а стоимость доллара и евро в Украине существенно снизится.