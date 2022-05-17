НБУ надумав «відпустити» валюту: що буде з євро та доларом в обмінниках

В Національному банку все більше схиляються до того, що пора відпустити курс гривні у «вільне плавання». На думку регулятора, такий крок лише укріпить нацвалюту, а також стабілізує вартість долара та євро на внутрішньому ринку.





Про такі плани НБУ днями розповів його очільник Кирило Шевченко. За словами головного банкіра країни, у регуляторі вже цілком серйозно розглядають плани щодо пом’якшення частини валютних обмежень та повернення до системи плаваючого курсу. Таким чином в Нацбанку хочуть підвищити стабільність нацвалюти. Що ж стосується курсу долара та євро – вони регулюватимуться виключно інструментами ринку, як це було до війни.

Та варто зазначити що повернення до плаваючого курсу – не така вже проста справа. Для цього потрібно, щоб економіка країни принаймні частково відновилася та вирішилася ситуація з критичною нестачею палива. А до цього моменту відпускати курс «на всі чотири сторони» надто ризиковано.

Однак над питанням відновлення поставок палива в Україні вже працюють, та й бізнес потроху відновлює свої потужності. Це означає, що найближчим часом українцям «розв’яжуть руки» та дозволять принаймні частину валютних операцій. А там і до вільного курсу недалеко.

Шевченко також зазначив, що зараз курс валют в обмінниках, зокрема вартість долара не так вже й сильно відрізняється від офіційного курсу. Максимальна вартість «бакса» на чорному ринку складає 34,5 грн/дол, тоді як у перший місяць війни неофіційний курс підстрибнув ледь не до 40 грн/дол.

Послабити тиск на валюту НБУ вдалося завдяки дозволу на її продаж у банках. І хоч на офіційну покупку валюти було встановлено жорсткі обмеження, за понад місяць такої торгівлі курс на чорному ринку все ж встиг трохи «приземлитися». Ще більшого падіння неофіційного курсу експерт чекає після відміни нульового розмитнення. Це посприяє укріпленню гривні й падінню попиту на долар, який може просісти навіть до банківської ставки у 32 грн/дол.