П’ятірка лідерів серед смартфонів на ринку від 20 до 25 тисяч гривень

Всупереч поширеній думці, ціна телефонів не завжди відповідає їх якості. Саме тому, володіючи солідним бюджетом в 25 тисяч гривень, можна натрапити на посередній апарат, який явно не вартує своїх грошей. Щоб уникнути цього, пропонуємо прочитати наш матеріал. У ньому зібрано п’ять найкращих смартфонів сегмента від 20 до 25 тисяч гривень.





№5 – iPhone 11

Ціна: 19 999 гривень

iPhone 11, який вийшов у далекому 2019 році, все ще стане непоганою покупкою для тих, кому потрібен компактний і продуктивний смартфон. Ним зручно керувати однією рукою, а процесор Apple A13 Bionic все ще легко справляється із будь-якими завданнями. Дует 6.1-дюймового екрану та стереозвуку підходить для споживання медіаконтенту, а подвійна камера на 12+12 МП робить шикарні знімки. Все це в корпусі із захистом IP68.

№4 – iPhone 12 Mini

Ціна: 21 999 гривень

iPhone 12 Mini – своєрідний апарат. Для тих, хто сумує за компактними пристроями, це справжня знахідка. Флагман важить лише 135 грамів – таким не може похвалитися жоден сучасний смартфон. При цьому у девайса є всі переваги більш високих братів – Apple A14 Bionic на слоті процесора, розкішна камера 12+12 МП і стереодинаміки. Пожертвували купертинівці розмірами екрану – діагональ тут всього 6.1 дюйма, а також ємністю акумулятора – 2227 мАг.

№3 – Xiaomi 12X

Ціна: 22 999 гривень

Xiaomi 12X, що вийшов у грудні минулого року, однозначно коштує своїх грошей. Пристрій оснащений AMOLED-панеллю з частотою оновлення 120 Гц, а також процесором Snapdragon 870, який за продуктивністю практично мало чим поступається флагманським чіпсетам. Єдине, чому апарат просідає — тут встановлена ​​потрійна камера на 50+13+5 МП без телевитка, який хотілося б бачити в телефоні за такі гроші.

№2 – Realme GT Neo2

Ціна: 16 999 гривень

Виправдовуючи свою гоночну назву, пристрій підтримує 65-ватну швидку зарядку, якій потрібно всього 36 хвилин, щоб повністю підживити батарею ємністю 5000 мАг. Також гаджет оснащений процесором Snapdragon 870, 120-герцевим екраном та потрійною камерою на 64+8+2 МП.

№1 – Samsung Galaxy S21 FE

Ціна: 23 990 гривень

Субфлагманом корейської фірми є тільки на папері. На практиці ж це заряджений монстр з потрійною камерою на 12+8+12 МП, 6.4-дюймовим AMOLED дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц і фірмовим процесором Exnoys 2100. Крім того, у пристрою є акумулятор на 4500 мАч та вологозахист корпусу IP68.