Придется вернуть с процентами: украинцев предупредили о правилах получения денег в Польше

Украинским переселенцам в Польше рассказали, что будет, если нарушить правила получения государственной помощи. Как отметила представительница Управления социального страхования страны (ZUS) Ивона Ковальска-Матис, беженцы, получающие соцпомощь, должны сообщать о своем отъезде из Польши. Иначе полученные средства им придется вернуть, да еще с процентами.





Сотрудница социальной службы пояснила, что украинцам сейчас предоставляется такой же пакет государственной помощи, как и самим полякам. В частности, они имеют право на соцвыплаты для взрослых, специальную программу для детей 500+, услуги детского сада и бесплатное медицинское обслуживание. Если украинец возвращается на родину – выплаты прекращаются.

Проблема в том, что наши соотечественники часто забывают предупредить ZUS о своем отъезде, или просто не знают, что это нужно делать. Однако такая ошибка может дорого им стоить.

Социальная помощь выплачивается гражданам Украины только в течение времени их пребывания на территории Польши. Если они выезжают из страны больше, чем на месяц (30 суток) – лишаются права на выплаты, а также другие бесплатные услуги, входящие в пакет помощи. Если переселенец не откажется от государственного содержания и социальная служба продолжит его начислять, незаконно полученную сумму потом придется вернуть.

Выявить, что украинец продолжает получить помощь после отъезда из Польши, работникам ZUS совсем несложно. Они имеют доступ к нескольким разным госреестрам, а также данным пограничной службы. Когда же правда выплывет, придется вернуть не только сумму пособия, но и проценты, которые будут начислены в виде наказания.

Украинцы, получающие в Польше социальные выплаты, могут сообщить о всем отъезде из страны онлайн с помощью Платформы электронных услуг (PUE) социальной службы. На этом государственном ресурсе следует выбрать специальную форму (POG) и заполнить ее. Причем информировать польскую соцслужбу необходимо не только при возвращении в Украину, но и в случае переезда в другую страну Евросоюза.