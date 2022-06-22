Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 22 июня
Cегодня, 22 июня, Луна находится в знаке Овен. Первая половина этого дня окажется благоприятной для работы, а во второй звезды советуют уделить внимание романтическим делам.
♈ Овен
В вашей голове плотно засела какая-то ситуация из прошлого. Очень важно понять, что постоянным прокручиванием ее у себя в голове этот вопрос не решить. Лучшее, что вы можете сделать в этот момент, простить себя или другого виновника преследующего момента из прошлого и отпустить наболевшую тему.
Космический совет: правильные ответы придут вовремя.
♉ Телец
Тельцы, вы пытаетесь пристегнуть всех окружающий своеобразным ремнем безопасности, прежде чем пристегнуть свой собственный. Вы идете на компромисс со своими потребностями ради удовольствия окружающих. Недостаток этой ситуации в том, что вы не можете сделать других счастливыми, пока не поработаете над собой. Обратите внимание и на свое здоровье: ментальное и физическое.
Космический совет: пришло время начать революцию в окружении.
♊ Близнецы
Вам кажется, что весь мир ополчился против вас, но он всегда был в вашей команде. Одумайтесь и наконец-то вступите в творческое сотрудничество со Вселенной. Убедитесь, что вы обращаете внимание на знаки и правильно их истолковываете.
Космический совет: начните сотрудничать с окружающим миром.
♋ Рак
Вы закончили бегать по кругу. И это хорошо, потому что пора перестать теребить старую травму и раскрыться навстречу новым возможностям. Уделите больше времени своему партнеру, ведь вы можете создать вместе целый мир.
Космический совет: погружайтесь все глубже и глубже в океан близости.
♌ Лев
Этот день в вашей жизни будет посвящен радикальной честности. Речь идет о понимании того, кто вы есть на самом деле, а не того, кем вас хотят видеть окружающие.
Космический совет: откажитесь от конфликтов.
♍ Дева
Звезды привлекают ваше внимание к финансовым вопросам. Подведите «квартальные итоги». Кажется, вы что-то забыли. Вам нужно отправить документы? Оплатить квитанции? Позвонить партнеру? Делайте все возможное, чтобы ускорить процесс с вашей стороны, если должны вам, но то же время убедитесь, что вы также погашаете свои долги.
Космический совет: избавьтесь от долгов.
♎ Весы
Весы, вы учитесь. Вы узнаете, что вам не нужно делать всех счастливыми за счет собственного счастья. Забота о себе — это приоритет, а не вариант. А еще, для того, чтобы стать счастливым, не так уж много и надо.
Космический совет: найдите источник радости.
♏ Скорпион
Неделя начинается с хорошей ноты. Вы спите восемь часов, едите зелень, регулярно посещаете занятия йогой, проводите время на природе и учитесь практиковать психологическое равновесие. Однако вот в чем дело: легко оставаться мотивированным, когда вы только начинаете, и обнаруживать, что вы переедаете, когда приближаются выходные. Соберитесь.
Космический совет: будьте умеренны.
♐ Стрелец
Правила существуют не просто так. Но важно помнить: то, что шаблон сработал для кого-то другого, не означает, что он сработает для вас. Нужна тщательная оценка работы. Найти свой собственный уникальный путь — вот секрет сохранения мотивации.
Космический совет: найдите рабочий механизм в поведении.
♑ Козерог
Нет никаких сомнений в том, что вы трудились усерднее, чем когда-либо прежде. Но не забыли ли вы позаботиться о себе? Может быть, в рабочей суете вы забываете нормально поесть? Сегодня вам необходимо найти баланс между личным и профессиональным.
Космический совет: позаботьтесь о себе.
♒ Водолей
То, что вам звезды предлагают сделать сегодня, — это выйти за рамки добра и зла и принять свои обстоятельства такими, какие они есть. Принятие — это мощный дар, Водолей, который поможет вам добиться динамичного изменения в вашей жизни.
Космический совет: примите обстоятельства.
♊ Рыбы
Летнее солнцестояние пробуждает ваших внутреннее волшебство. Вы в настроении достать свой котел и разжечь смертоносную смесь магии и безумия. В период восстановления вашей внутренней силы задумайтесь, чего вы стоите? Вероятно, сегодня вам придется сказать «да» или «нет» в ответ на судьбоносное предложение.
Космический совет: знайте себе цену.