Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 22 июня

Cегодня, 22 июня, Луна находится в знаке Овен. Первая половина этого дня окажется благоприятной для работы, а во второй звезды советуют уделить внимание романтическим делам.





♈ Овен

В вашей голове плотно засела какая-то ситуация из прошлого. Очень важно понять, что постоянным прокручиванием ее у себя в голове этот вопрос не решить. Лучшее, что вы можете сделать в этот момент, простить себя или другого виновника преследующего момента из прошлого и отпустить наболевшую тему.

Космический совет: правильные ответы придут вовремя.

♉ Телец

Тельцы, вы пытаетесь пристегнуть всех окружающий своеобразным ремнем безопасности, прежде чем пристегнуть свой собственный. Вы идете на компромисс со своими потребностями ради удовольствия окружающих. Недостаток этой ситуации в том, что вы не можете сделать других счастливыми, пока не поработаете над собой. Обратите внимание и на свое здоровье: ментальное и физическое.

Космический совет: пришло время начать революцию в окружении.

♊ Близнецы

Вам кажется, что весь мир ополчился против вас, но он всегда был в вашей команде. Одумайтесь и наконец-то вступите в творческое сотрудничество со Вселенной. Убедитесь, что вы обращаете внимание на знаки и правильно их истолковываете.

Космический совет: начните сотрудничать с окружающим миром.

♋ Рак

Вы закончили бегать по кругу. И это хорошо, потому что пора перестать теребить старую травму и раскрыться навстречу новым возможностям. Уделите больше времени своему партнеру, ведь вы можете создать вместе целый мир.

Космический совет: погружайтесь все глубже и глубже в океан близости.

♌ Лев

Этот день в вашей жизни будет посвящен радикальной честности. Речь идет о понимании того, кто вы есть на самом деле, а не того, кем вас хотят видеть окружающие.

Космический совет: откажитесь от конфликтов.

♍ Дева

Звезды привлекают ваше внимание к финансовым вопросам. Подведите «квартальные итоги». Кажется, вы что-то забыли. Вам нужно отправить документы? Оплатить квитанции? Позвонить партнеру? Делайте все возможное, чтобы ускорить процесс с вашей стороны, если должны вам, но то же время убедитесь, что вы также погашаете свои долги.

Космический совет: избавьтесь от долгов.

♎ Весы

Весы, вы учитесь. Вы узнаете, что вам не нужно делать всех счастливыми за счет собственного счастья. Забота о себе — это приоритет, а не вариант. А еще, для того, чтобы стать счастливым, не так уж много и надо.

Космический совет: найдите источник радости.

♏ Скорпион

Неделя начинается с хорошей ноты. Вы спите восемь часов, едите зелень, регулярно посещаете занятия йогой, проводите время на природе и учитесь практиковать психологическое равновесие. Однако вот в чем дело: легко оставаться мотивированным, когда вы только начинаете, и обнаруживать, что вы переедаете, когда приближаются выходные. Соберитесь.

Космический совет: будьте умеренны.

♐ Стрелец

Правила существуют не просто так. Но важно помнить: то, что шаблон сработал для кого-то другого, не означает, что он сработает для вас. Нужна тщательная оценка работы. Найти свой собственный уникальный путь — вот секрет сохранения мотивации.

Космический совет: найдите рабочий механизм в поведении.

♑ Козерог

Нет никаких сомнений в том, что вы трудились усерднее, чем когда-либо прежде. Но не забыли ли вы позаботиться о себе? Может быть, в рабочей суете вы забываете нормально поесть? Сегодня вам необходимо найти баланс между личным и профессиональным.

Космический совет: позаботьтесь о себе.

♒ Водолей

То, что вам звезды предлагают сделать сегодня, — это выйти за рамки добра и зла и принять свои обстоятельства такими, какие они есть. Принятие — это мощный дар, Водолей, который поможет вам добиться динамичного изменения в вашей жизни.

Космический совет: примите обстоятельства.

♊ Рыбы

Летнее солнцестояние пробуждает ваших внутреннее волшебство. Вы в настроении достать свой котел и разжечь смертоносную смесь магии и безумия. В период восстановления вашей внутренней силы задумайтесь, чего вы стоите? Вероятно, сегодня вам придется сказать «да» или «нет» в ответ на судьбоносное предложение.

Космический совет: знайте себе цену.