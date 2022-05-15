Неполные месяцы: украинцам рассказали о том, как не остаться без пенсии

В Украине, чтобы оформить пенсию, нужно иметь выполненную норму страхового стажа. Но иногда случается так, что на пороге пенсии стажа гражданину не хватает. Обычно это связано с так называемыми неполными месяцами. К примеру работник был оформлен не с первого числа месяца, уволен за несколько дней до его завершения или просто был оформлен на неполный рабочий день.





Не стоит сразу же отчаиваться и паниковать, что пенсии не будет. Ведь, как оказалось, страховой стаж можно купить. Как это можно сделать, подробно рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Как докупить стаж

Страховой стаж украинцам засчитывают согласно уплаченным страховым взносам. Платить эти взносы нужно каждый месяц, а их сумма должна быть не меньше минимальной ставки ЕСВ. Проблема с неполными месяцами стажа и является следствием внесения на счет ПФУ суммы страхового взноса меньше минимальной.

Чтобы решить вопрос с недостаточным стажем, нужно доплатить страховые взносы за неполные месяцы. Но важно помнить, что доплата рассчитывается согласно сумме минимального взноса на сегодня, а не на то время, за которое его хотят доплатить.

Например, гражданин хочет доплатить ЕСВ за февраль 2010 года. В то время минимальная з/п равнялась 869 грн. Но за недоработанный месяц работнику заплатить 700 грн. Из этой суммы в Пенсионный форд ушло 246 гривен страхового взноса.

Чтобы доплатить страховой взнос за указанный месяц, нужно отнять уплаченные 246 грн от актуального по состоянию на сегодня минимального ЕСВ. В Украине с 30 апреля ставка страхового взноса составляет 22% от минимальной зарплаты 6500 грн, то есть – 1430 грн. Таким образом, сумма доплаты составит 1430 – 246 = 1184 грн.

Как узнать, что не хватает стажа

Узнать о неполных месяцах стажа, за которые нужно дополнительно рассчитаться, можно онлайн или посетив лично Пенсионный фонд. Для получения данных нужно иметь при себе паспорт и ИНН. Если окажется, что страхового стажа до пенсии не хватает, можно сразу же подать заявление на доплату за неполные месяцы.