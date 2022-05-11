Новини

Валютные ограничения: украинцам запретили покупать ряд вещей за доллары и евро

В НБУ панически боятся оттока капитала за границу.

11.05.2022
1 хвилина на прочитання

С 10 мая Национальный банк Украины в очередной раз изменил правила, касающиеся валютных операций украинцев. На этот раз регулятор разрешил гражданам совершать валютные переводы в другие страны с целью уплаты алиментов. Но одно единственное смягчение НБУ приправил новой порцией ограничений на операции с использованием долларов и евро.


С 10 мая украинцам запрещено:

Новини по темі
  • покупать за границей акции, облигации и другие ценные бумаги с использованием карт украинских банков;
  • оплачивать сервисы брокеров по операциям приобретения ценных бумаг.

При этом иностранным инвесторам разрешено переводить за границу средства, связанные с обслуживанием облигаций внутреннего госзайма Украины. В частности, имеется в виду погашение или уплата дохода по ОВГЗ.

Все эти ограничения Нацбанк мотивирует предотвращением оттока капитала из Украины и сохранения финансовой стабильности государства. В регуляторе заверили, что ни один из введенных им запретов не повлияет на способность граждан покупать все необходимые товары и оплачивать услуги за границей со своих карт, выпущенных в Украине.

Другие валютные ограничения НБУ

Стоит отметить, что ранее НБУ уже внедрял ряд валютных ограничений для держателей карт украинских банков. В частности, регулятор запретил все операции quasi cash с гривневых карт клиентов, а для валютных счетов установил лимит расходов на quasi cash в сумме 100 тыс. грн в месяц. В такие лимитированные операции в НБУ включили:

  • приобретение криптовалюты;
  • оплату дорожных чеков;
  • пополнение счетов форекс;
  • пополнение брокерских счетов;
  • перевод средств на собственные виртуальные кошельки.

Кроме того, максимальная сумма валютного перевода с карты на карту за пределы Украины также составляет 100 тыс. грн в месяц (в эквиваленте). Эти ограничения действуют даже в том случае, если целью международного перевода является помощь временно проживающему за рубежом переселенцу.

Читати GSMinfo в Google News
Читати GSMinfo в Telegram
Читати GSMinfo на Facebook

﻿
11.05.2022
1 хвилина на прочитання
Back to top button