Валютные ограничения: украинцам запретили покупать ряд вещей за доллары и евро

С 10 мая Национальный банк Украины в очередной раз изменил правила, касающиеся валютных операций украинцев. На этот раз регулятор разрешил гражданам совершать валютные переводы в другие страны с целью уплаты алиментов. Но одно единственное смягчение НБУ приправил новой порцией ограничений на операции с использованием долларов и евро.





С 10 мая украинцам запрещено:

покупать за границей акции, облигации и другие ценные бумаги с использованием карт украинских банков;

оплачивать сервисы брокеров по операциям приобретения ценных бумаг.

При этом иностранным инвесторам разрешено переводить за границу средства, связанные с обслуживанием облигаций внутреннего госзайма Украины. В частности, имеется в виду погашение или уплата дохода по ОВГЗ.

Все эти ограничения Нацбанк мотивирует предотвращением оттока капитала из Украины и сохранения финансовой стабильности государства. В регуляторе заверили, что ни один из введенных им запретов не повлияет на способность граждан покупать все необходимые товары и оплачивать услуги за границей со своих карт, выпущенных в Украине.

Другие валютные ограничения НБУ

Стоит отметить, что ранее НБУ уже внедрял ряд валютных ограничений для держателей карт украинских банков. В частности, регулятор запретил все операции quasi cash с гривневых карт клиентов, а для валютных счетов установил лимит расходов на quasi cash в сумме 100 тыс. грн в месяц. В такие лимитированные операции в НБУ включили:

приобретение криптовалюты;

оплату дорожных чеков;

пополнение счетов форекс;

пополнение брокерских счетов;

перевод средств на собственные виртуальные кошельки.

Кроме того, максимальная сумма валютного перевода с карты на карту за пределы Украины также составляет 100 тыс. грн в месяц (в эквиваленте). Эти ограничения действуют даже в том случае, если целью международного перевода является помощь временно проживающему за рубежом переселенцу.