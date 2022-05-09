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7 способів використати старий Android-смартфон на повну

09.05.2022
1 хвилина на прочитання

Смартфони морально старіють кожні кілька місяців: виробники виводять на ринок все більш ємні накопичувачі та потужні процесори, не відстають і розробники ПЗ. Операційні системи стають не тільки більш функціональними, але й «ненажерливими». Зовсім недавно ваш гаджет не знав собі рівних, а сьогодні йому час на звалище. Хоча не варто поспішати списувати «дідуся» з рахунків. Редакція GSMinfo знайшла цілих 7 способів використовувати старий Android-смартфон.   


1. IP-камера

Для першого способу доведеться завантажити з Google Play і встановити програму “Alfred система відеоспостереження”. Ця утиліта перетворить ваш смартфон на IP-камеру або приймальну станцію. У налаштуваннях немає нічого складного, все інтуїтивно зрозуміло. 

Новини по темі
Alfred Видеонаблюдение камера
Alfred Видеонаблюдение камера
Завантажити QR-Code
Alfred Видеонаблюдение камера
Developer: Alfred Systems Inc.
Price: Free

2. Монітор системних ресурсів комп’ютера

Смартфон може показувати використання процесора, оперативної пам’яті, дискового простору та інших системних ресурсів ПК. Для цього потрібно завантажити з магазину Google Play програму Remote System Monitor, підключити гаджет до комп’ютера, встановити та настроїти утиліту. 

Remote System Monitor
Remote System Monitor
Завантажити QR-Code
Remote System Monitor
Developer: TRIGONE
Price: Free

3. Сховище медіафайлів та документів

Місткість накопичувачів зростає, але вільне місце все одно чомусь швидко закінчується. На щастя, у вас ще є дорогоцінні гігабайти на старому смартфоні, з якого можна заодно видалити програми, що стали непотрібними. Копіювати фото, відео та документи можна за допомогою кабелю або через Wi-Fi. У другому випадку доведеться встановити програму Plex.

Plex Media Server
Plex Media Server
Завантажити QR-Code
Plex Media Server
Developer: Plex, Inc.
Price: Free

4. Мультимедійний центр

Згадане вища програма Plex перетворить смартфон на компактний мультимедійний центр. Якщо мало місця, поставте на смартфон клієнтську утиліту Plex, а на комп’ютер — Plex Media Server. Тепер старий гаджет стане мультимедійним центром, а сховищем файлів аудіо та відео виступатиме жорсткий диск ПК. 

5. «Читалка» електронних книг

Старий смартфон легко перетворити на «читалку» електронних книг за допомогою спеціалізованих додатків . Якщо очі будуть сильно втомлюватися, завантажте з магазину Google Play «Фільтр синього кольору». 

Фильтр Синего Света
Фильтр Синего Света
Завантажити QR-Code
Фильтр Синего Света
Developer: Leap Fitness Group
Price: Free

6. Програвач аудіокниг

Якщо у вас вже є добірка аудіокниг, перетворите смартфон на програвач за допомогою програми Google Play Книги. Якщо своєї колекції ще немає, загляньте в онлайн-бібліотеки . 

7. Пульт дистанційного керування

Якщо у вашому старому смартфоні є інфрачервоний порт, чому б не використовувати його як ПДК? Зробити це можна за допомогою програм Unified Remote, A Smart Remote або InfiniMote. 

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09.05.2022
1 хвилина на прочитання
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