7 способів використати старий Android-смартфон на повну

Смартфони морально старіють кожні кілька місяців: виробники виводять на ринок все більш ємні накопичувачі та потужні процесори, не відстають і розробники ПЗ. Операційні системи стають не тільки більш функціональними, але й «ненажерливими». Зовсім недавно ваш гаджет не знав собі рівних, а сьогодні йому час на звалище. Хоча не варто поспішати списувати «дідуся» з рахунків. Редакція GSMinfo знайшла цілих 7 способів використовувати старий Android-смартфон.





1. IP-камера

Для першого способу доведеться завантажити з Google Play і встановити програму “Alfred система відеоспостереження”. Ця утиліта перетворить ваш смартфон на IP-камеру або приймальну станцію. У налаштуваннях немає нічого складного, все інтуїтивно зрозуміло.

2. Монітор системних ресурсів комп’ютера

Смартфон може показувати використання процесора, оперативної пам’яті, дискового простору та інших системних ресурсів ПК. Для цього потрібно завантажити з магазину Google Play програму Remote System Monitor, підключити гаджет до комп’ютера, встановити та настроїти утиліту.

3. Сховище медіафайлів та документів

Місткість накопичувачів зростає, але вільне місце все одно чомусь швидко закінчується. На щастя, у вас ще є дорогоцінні гігабайти на старому смартфоні, з якого можна заодно видалити програми, що стали непотрібними. Копіювати фото, відео та документи можна за допомогою кабелю або через Wi-Fi. У другому випадку доведеться встановити програму Plex.

4. Мультимедійний центр

Згадане вища програма Plex перетворить смартфон на компактний мультимедійний центр. Якщо мало місця, поставте на смартфон клієнтську утиліту Plex, а на комп’ютер — Plex Media Server. Тепер старий гаджет стане мультимедійним центром, а сховищем файлів аудіо та відео виступатиме жорсткий диск ПК.

5. «Читалка» електронних книг

Старий смартфон легко перетворити на «читалку» електронних книг за допомогою спеціалізованих додатків . Якщо очі будуть сильно втомлюватися, завантажте з магазину Google Play «Фільтр синього кольору».

6. Програвач аудіокниг

Якщо у вас вже є добірка аудіокниг, перетворите смартфон на програвач за допомогою програми Google Play Книги. Якщо своєї колекції ще немає, загляньте в онлайн-бібліотеки .

7. Пульт дистанційного керування

Якщо у вашому старому смартфоні є інфрачервоний порт, чому б не використовувати його як ПДК? Зробити це можна за допомогою програм Unified Remote, A Smart Remote або InfiniMote.