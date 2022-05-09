Осталось три недели: в Привате и Ощаде анонсировали кардинальные изменения

Клиентам государственных Ощадбанка и ПриватБанка напомнили, что до завершения кредитных каникул осталось всего несколько недель. И хотя в финучреждениях рассматривают вариант продления срока льготного кредитования, должникам все же стоит быть готовыми вернуть заемные деньги.





В Ощадбанке честно признались, что пока не могут дать точного ответа об условиях пользования кредитками по окончании кредитных каникул. Схожий ответ дали и в Привате. При этом в обоих государственных финучреждениях пообещали уже в ближайшие дни сообщить клиентам о своих планах на июнь.

Напомним, что Приват ввел льготные условия для держателей кредитных карт с 1 марта по 1 июня. В то время как в Ощаде кредитные каникулы, будут продолжаться на 1 день меньше – до 31 мая. В обоих банках клиентам пообещали не требовать уплаты кредита в течение указанного периода, а также не начислять штрафы или пеню за просрочку долга.

В первый месяц кредитных каникул украинцам даже процентов на сумму долга не начисляли. Однако уже в апреле в ПриватБанке проценты решили вернуть, хотя и снизили их почти вдвое – до 1,7%. К такому мероприятию в одном из крупнейших украинских банков прибегли из-за угрозы убытков и опасного уменьшения размера капитала. И неудивительно, ведь только в марте в Привате образовался дефицит на сумму почти 400 миллионов гривен.

Следует отметить, что решение вновь приступить к начислению процентов по кредитам было принято и в правлении Монобанка. Хотя ставку там также существенно снизили – до 1,6%. Один из учредителей мобильного банка Олег Гороховский объяснил, что, несмотря на войну, все владельцы депозитов в Моно продолжают получать свои ежемесячные выплаты. Так что если финучреждение не будет зарабатывать ни копейки на кредитах, окажется в огромном минусе и может даже потерять лицензию.