Всего пару кликов: у «Дія» появилась возможность получить солидную выплату от государства

В приложении «Дія» появилась новая опция, которую давно ждали отечественные бизнесмены. С ее помощью работодатели могут оформить финансовую помощь, предназначенную по найму внутренне перемещенных лиц. Размер такой помощи составляет 6,5 тыс. грн, то есть одну минимальную заработную плату, за каждого трудоустроенного переселенца.





Как сообщили в пресс-службе Минцифры, работодатели могут оформить компенсацию даже задним числом, если ВПЛ работают у них уже несколько месяцев. Главное, чтобы у нанятого на работу переселенца была справка о получении статуса внутренне перемещенного лица с датой выдачи не ранее 24 февраля 2022 года.

Оформить помощь предприниматель, трудоустроивший ВПЛ, может уже через 5 дней после официального оформления такого работника.

Как получить помощь?

Для оформления компенсации от государства в приложении «Дія» требуется:

обновить приложение;

открыть меню «Услуги»;

выбрать пункт «Предпринимательство»;

перейти к опции «Компенсация за трудоустройство ВПЛ»;

нажать кнопку «Подать заявку»;

выбрать период, за который вы хотите получить компенсацию;

ввести данные внутри перемещенного лица, которое у вас работает;

ввести банковский счет, на который можно перечислить деньги;

проверить всю введенную в заявку информацию и подписать ее с помощью электронной подписи.

Обработка заявки производится в автоматическом порядке. После того как ее рассмотрят, компенсация поступит на указанный в заявке счет (банковскую карту). Благодаря такому простому и удобному процессу оформления предпринимателям больше не нужно лично обращаться в государственные учреждения и подавать документы. В «Дія» вся эта процедура займет всего несколько минут.

Напомним, что в «Дія» получить помощь от государства могут и сами переселенцы. Для этого нужно оформить справку о статусе ВПЛ и создать заявку на социальную помощь. Средства в сумме 2 тыс. грн на взрослое лицо и 3 тыс. грн на ребенка или инвалида, придут на карту «єПідтримка».