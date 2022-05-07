Не только Польша: украинским беженцам дают зарплату в 70 тысяч в близкой европейской стране

Украинцы, которые убегая от войны временно перебрались в Литву, не прогадали с выбором страны. Литовцы готовы нанимать трудоспособных беженцев и платят даже по 2 тыс. евро (около 70 тыс. грн) в месяц. Причем берут на работу украинцев вполне официально, так что они, как и местные граждане, платят налоги и имеют право на некоторые социальные привилегии.





Нашли работу в Литве 7,6 тыс. человек, то есть около 30% от общего количества трудоспособных украинских беженцев. Их заработная плата стартует от 900 до 2 тысяч евро в месяц. При этом часть наших соотечественников оформлены на литовскую минималку (это те же 900 евро) и платят с нее налоги, а на самом деле получают гораздо большую сумму.

Как отметила недавно в своем официальном обращении министр труда Литвы Моника Навицкене, украинцы за последние два месяца уже заплатили более 3 миллионов евро налогов в бюджет страны. Чиновница поблагодарила литовских предпринимателей, которые нанимают на работу беженцев из Украины. При случае Навицкене также попросила работодателей и в дальнейшем регистрировать свободные рабочие места на своих предприятиях в государственной Службе занятости.

Напомним, что общее количество украинцев, переехавших в Литву с начала войны, в настоящее время составляет около 50 тысяч человек. И из них только 28 тысяч трудоспособны. Остальные – пожилые люди, дети и инвалиды.

И даже из числа трудоспособных переселенцев работу в Литве ищут далеко не все. Часть украинцев живет на свои сбережения, надеясь в ближайшее время вернуться на родину. Остальные работают удаленно и не требуют дополнительного источника дохода. В то же время почти все заинтересованные в работе граждане Украины без проблем находят себе вакансии в Литве, да еще могут заработать здесь неплохие деньги.