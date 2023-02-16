Скінчилася фарба: АвтоВАЗ випускатиме авто лише у двох кольорах

Невизначений час АвтоВАЗу доведеться фарбувати Lada Vesta NG лише у білий та сріблястий кольори. В усьому винен дефіцит лакофарбових матеріалів. Коли вдасться вирішити проблему, не уточнюється.

До речі, у січні LADA вже зіткнулася з серйозною «кольоровою» проблемою, коли випускала Niva Travel та Granta одного кольору. А на складах, де лежать авто в розібраному вигляді, зібралося безліч чорних LADA Granta. Таким чином, незабаром дороги росії наповнять білий та сріблястий непотріб.

LADA Vega NG почнуть придбати у квітні. Вартість автомобіля не називається. Але дешевим він точно не буде. Через проблеми з виробництвом нове покоління седана виявиться істотно дорожчим за минуле.