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Євро падає а долар “завис”: курс валют та четвер, 5 травня

04.05.2022
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долар

В Україні триває війна і держава продовжує валютні регулювання. На 5 травня вже встановлені всі офіційні курси до основних валют.


Євро після вчорашнього зростання у четвер дещо втратить позиції. НБУ встановив курс для європейської валюти на рівні 30 гривень та 80 копійок. В порівнянні з середою він втратив дві копійки.

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Американський долар продовжує утримуватись на рівні 29 гривень та 25 копійок. Не зміниться 5 травня і курс польського Злотого, він і далі коштуватиме 6 гривень та 57 копійок.

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 05.05.2022

Код літернийКількість одиниць валютиНазва валютиОфіційний курс
AUD1Австралійський долар20,8719
AZN1Азербайджанський манат17,2422
BYN1Білоруський рубль10,6335
BGN1Болгарський лев15,7479
KRW100Вона2,3119
HKD1Гонконгівський долар3,7273
DKK1Данська крона4,1395
USD1Долар США29,2549
EUR1Євро30,801
EGP1Єгипетський фунт1,583
JPY10Єна2,2513
PLN1Злотий6,5798
INR10Індійська рупія3,8283
CAD1Канадський долар22,8367
HRK1Куна4,0796
MXN1Мексиканське песо1,445
MDL1Молдовський лей1,5684
ILS1Новий ізраїльський шекель8,6818
NZD1Новозеландський долар18,8899
NOK1Норвезька крона3,1143
ZAR1Ренд1,8491
RUB10Російський рубль4,434
RON1Румунський лей6,2263
IDR1000Рупія2,0232
SGD1Сінгапурський долар21,1624
XDR1СПЗ (спеціальні права запозичення)39,2804
KZT100Теньге6,6911
TRY1Турецька ліра1,9749
HUF100Форинт8,1779
GBP1Фунт стерлінгів36,5906
CZK1Чеська крона1,2503
SEK1Шведська крона2,964
CHF1Швейцарський франк29,8504
CNY1Юань Женьміньбі4,4269

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04.05.2022
1 хвилина на прочитання
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