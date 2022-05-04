Євро падає а долар “завис”: курс валют та четвер, 5 травня

В Україні триває війна і держава продовжує валютні регулювання. На 5 травня вже встановлені всі офіційні курси до основних валют.





Євро після вчорашнього зростання у четвер дещо втратить позиції. НБУ встановив курс для європейської валюти на рівні 30 гривень та 80 копійок. В порівнянні з середою він втратив дві копійки.

Американський долар продовжує утримуватись на рівні 29 гривень та 25 копійок. Не зміниться 5 травня і курс польського Злотого, він і далі коштуватиме 6 гривень та 57 копійок.