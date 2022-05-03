Будут долги: украинцев предупредили о передаче показателей за газ во время войны

В Украине идет война и продолжает действовать ряд послаблений для граждан. В частности, не начисляется пеня за неуплату за потребленный газ на время действия военного положения. Однако украинцев сразу предупредили о том, что после его окончания придется заплатить все до копейки и напомнили о необходимости своевременно подавать показатели за потребленное голубое топливо.





Почему следует передавать показатели в срок

В случае несвоевременного представления или при полном игнорировании этого процесса будут начислены плановые показатели облгаза, которые рассчитываются согласно среднему потреблению подобного домохозяйства в этот период. Поэтому эти показатели могут быть значительно больше, чем ваше фактическое потребление.

К примеру, в этот период вы возможно вообще не включали газ, а вам будет начислено, как при среднем месяце в начале весны.

Кому подавать показания

Передавать показатели счетчика нужно по-прежнему своему облгазу. Это компании, работники которых периодически приходят снимать данные счетчика и проверять состояние газового оборудования.

Если фактический офис или помещение оператора ГРС (облгаза) пострадали в результате боевых действий, но при этом работают каналы оператора для передачи показателей (чат-боты, электронный ящик, личный кабинет и т.п.), то нужно и дальше передавать показатели оператору ГРС удобным для потребителя способом.

Когда нужно подавать показатель

Чтобы избежать недоразумений, а начисления были корректными, показными следует подавать с 1 по 5 число месяца, однако в большинстве случаев сделать это лучше с 1-3.