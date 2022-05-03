Названо головних довгожителів по знаку зодіаку

У представників цих знаків свої джерела довголіття — сім’я, любов до себе, активний спосіб життя та оптимізм.





Козеріг

Козероги працюють до старості, люблять доглядати за собою, виглядають добре і займаються спортом. Вони ніколи не зізнаються, що в них уже є онуки, і проситимуть називати тільки на ім’я. При цьому Козерогам важливо виробити правильний настрій, щоб уберегти себе від хронічних захворювань. Тоді вони можуть дожити до 95 років.

Телець

Представники цього знаку зодіаку – справжні улюблениці фортуни. Вони можуть бути щасливими навіть у глибокій старості. Тільці з віком розуміють, що потрібно стежити за харчуванням та спостерігатися у лікаря кілька разів на рік. Вони не з тих, хто заплющує очі на стан свого здоров’я.

Близнюки

Представники знаку дивляться на життя з оптимізмом та вірять у краще. Для них головне, щоб у похилому віці близькі були поряд. Щоб зберегти силу та бадьорість духу, Близнюкам слід багато часу проводити на повітрі та займатися дихальними вправами .

Діва

Діви мають хороші шанси подолати життєву планку в 85 років, секрет криється в їхніх стосунках з сім’єю. Близькі люди ніколи не залишать Діву в біді і дбатимуть про неї до самої старості, адже колись вона робила те саме для них. Діви рідко хворіють на хронічні захворювання, а імунітету представників цього знака можна тільки позаздрити.

Стрілець

Незважаючи на галасливий спосіб життя Стрільців, вони приділяють собі достатньо уваги – стежать за здоров’ям і готові відмовитися від шкідливих звичок та згубних уподобань. Звичайно, все це приходить до Стрільців із досвідом та розумінням того, що життя – не вічна штука.