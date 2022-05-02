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Евро падает, а Злотый растет: курс валют на 3 мая

02.05.2022
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В Украине продолжает падать курс евро, но если на прошлой неделе падение было более значимым, то на 3 мая Национальный банк Украины ослабил европейскую валюту всего на 4 копейки. Во вторник курс евро к гривне составит 3 гривны и 64 копейки.


Курс доллара США 3 мая останется без изменений. НБУ продолжает фиксировать его на отметке 29 гривен и 25 копеек.

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После падения на прошлой неделе польский Злотый начал играть позиции. 3 мая его цена будет составлять 6 гривен и 56 копеек, то есть он подорожал на две копейки по сравнению с прошлой неделей.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам 03.05.2022

КОД БУКВЕННЫЙКОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ВАЛЮТЫНАЗВАНИЕ ВАЛЮТЫОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС
австралийский доллар1Австралийский доллар20,673
манат1Азербайджанский манат17,2534
BYN1Белорусский рубль10,6335
лв.1Болгарский лев15,7327
вон100Она2,312
гонконгский доллар1Гонконгский доллар3,7282
датский крон1Датская крона4,1357
доллар США1Доллар США29,2549
евро1Евро30,7659
ЕГП1Египетский фунт1,5821
иена10Йена2,2525
злотый1Злотый6,5645
индийская рупия10Индийская рупия3,8228
САПР1Канадский доллар22,7161
кун1Куна4,0692
MXN1Мексиканское песо1,4328
лей1Молдавский лей1,5716
OНИ1Новый израильский шекель8,7305
новозеландский доллар1Новозеландский доллар18,8533
ДОВОЛЬНО1Норвежская крона3,1042
ZAR1Ренд1,8389
НАТИРАТЬ10Российский рубль4,1161
РОН1Румынский лей6,2188
РДЭ1000Рупия2,0202
сингапурский доллар1Сингапурский доллар21,1059
XDR1СДР (специальные права заимствования)39,2816
тенге100тенге6,6026
ПЫТАТЬСЯ1Турецкая лира1,9649
венгерских форинтов100Форинт8,1252
Фунт стерлингов1Фунт стерлингов36,7471
чешских крон1Чешская крона1,2468
шведских крон1Шведская крона2,957
швейцарских франках1Швейцарский франк30,025
китайский юань1Юань Жэньминьби4,4269

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02.05.2022
1 хвилина на прочитання
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