Евро падает, а Злотый растет: курс валют на 3 мая

В Украине продолжает падать курс евро, но если на прошлой неделе падение было более значимым, то на 3 мая Национальный банк Украины ослабил европейскую валюту всего на 4 копейки. Во вторник курс евро к гривне составит 3 гривны и 64 копейки.





Курс доллара США 3 мая останется без изменений. НБУ продолжает фиксировать его на отметке 29 гривен и 25 копеек.

После падения на прошлой неделе польский Злотый начал играть позиции. 3 мая его цена будет составлять 6 гривен и 56 копеек, то есть он подорожал на две копейки по сравнению с прошлой неделей.