Розкрито спосіб видалити особисту інформацію з пошуку Google

Інтернет, як відомо, пам’ятає усе. І якщо якась інформація опинилася на теренах мережі, видалити її звідти стає дуже складно. Але в цьому готова допомогти Google – компанія розширює список особистих даних, які можна прибрати з пошукової видачі на вимогу власника. Раніше Google видаляла лише інформацію, яку можна використовувати для фінансових махінацій: номери банківських карток, фото документів, особистих підписів тощо. Тепер же можна зачистити ще ширший спектр даних.





Список того, що можна видалити з пошуку:

контактна інформація, наприклад, адреса, номер телефону або електронна адреса;

конфіденційні ідентифікаційні номери державного зразка;

номери банківських рахунків;

номери кредитних карток;

зображення власноручних підписів;

зображення документів, що засвідчують особу;

особисті, конфіденційні та офіційні записи, такі як медичні картки;

особиста контактна інформація (фізичні адреси, номери телефонів та електронні адреси);

конфіденційні облікові дані.

За запитом Google також може видалити інтимні зображення, порнографічні дипфейки або фотошоп, який використовує схожість людини.

Як видалити дані з пошуку Google?

Надіслати запит на видалення особистої інформації через цю форму . Вказати, де саме слід видалити інформацію: тільки в пошуку або на веб-сайтах. Google запропонує два варіанти: видалення веб-сторінки з пошуку повністю або видалення розміщених на ній зображень. Щоб видалити веб-сторінку, потрібно вказати її URL-адресу. Щоб видалити зображення, доведеться спочатку знайти картинку в Google Зображеннях, потім скопіювати URL-адресу, а також додати в запит.

Якщо вибрати пункт «Видалити інформацію в результатах пошуку або на веб-сайті» та на запитання, чи зв’язувалися ви з веб-майстром сайту, вказати відповідь «Ні. Як мені це зробити?» Google надасть більш розгорнуту інструкцію.

Якщо вибрати інші варіанти відповідей (“Так” або “Ні, я не хочу це робити”), далі потрібно буде вказати, яку інформацію слід видалити. Після цього заповніть поля запиту, які формуються залежно від попередньої відповіді.

Під час оформлення запиту на електронну пошту прийде автоматичне підтвердження. Запит розглянуть і на пошту надійдуть повідомлення з результатом. Контент або видалять, або надішлють пояснення, чому запит не відповідає вимогам.

Відмовити можуть, якщо модератори вважають, що інформація розміщена в мережі законно, є суспільно значущою, важливою з професійної точки зору або є інформацією новин. Але навіть з усіма застереженнями ініціатива Google безперечно корисна — вона вдарить по сайтах із «пробивами» телефонних номерів та торгівлею особистими даними.