В Украине изменились правила начисления пенсионных выплат

В Минсоцполитики рассказали о новых условиях получения пенсии по потере кормильца. Как оказалось, получать такие выплаты можно не только в связи со смертью родственника, но и в случае его исчезновения.





Прежде всего, стоит отметить, что статус пропавшего без вести лицу предоставляется после того, как его родственники подают заявление о его розыске в полицию. Получить же пенсию по потере кормильца семья пропавшего может начать уже через месяц после внесения данных о факте исчезновения в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований).

Право получать пенсию по потере пропавшего без вести кормильца имеют:

дети пропавшего лица младше 18 лет;

дети в возрасте 18-23 лет, являющиеся студентами дневной формы обучения;

дети младше 23 лет, которые после исчезновения гражданина остались круглыми сиротами;

мать, отец, жена или муж без вести пропавшего, являющиеся пенсионерами или инвалидами;

муж, жена, один из братьев или сестер, отец, мать, бабушка, дедушка пропавшего гражданина, которые воспитывают его ребенка младше 8 лет, и при этом не работают или являются пенсионерами;

родители, муж, жена исчезнувшего лица, если из-за его отсутствия они остались без дохода.

Получать пенсию по потере кормильца родственники пропавшего могут только в течение периода, во время которого он официально считается пропавшим без вести. Причем наличие такой пенсионной выплаты и ее сумма не зависит от того, какой страховой стаж у провшего безвести человека.

Что касается документального оформления пенсии по потере кормильца, здесь все происходит по стандартной схеме. Прежде всего члену семьи пропавшего без вести гражданина нужно обратиться в Пенсионный фонд. Сделать это можно посетив местный филиал учреждения лично или сделав заявку онлайн. А дальше следовать инструкциям работника пенсионного фонда.