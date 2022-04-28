Украинцам хотят выплатить дополнительную помощь: кто и сколько может получить

Украинцам, которые в наибольшей степени пострадали от войны, могут вскоре назначить дополнительную денежную помощь. Министерство социальной политики Украины в сотрудничестве с Международным Комитетом Красного Креста и украинским Обществом Красного Креста приняло решение о внедрении дополнительных программ поддержки населения. В рамках этих программ средства получат наиболее уязвимые категории граждан среди внутренне перемещенных лиц.





Как отметили в пресс-службе Минсоца, получатели материальной помощи впоследствии будут определены в меморандуме, которым закрепят сотрудничество с Красным Крестом. Выбирать граждан, наиболее нуждающихся в помощи, планируют из числа ВПЛ, данные о которых содержатся в специальной базе данных. Будут иметь шанс на получение дополнительной выплаты и лица, сделавшие запрос на соцпомощь через сервис «єДопомога».

В данный момент бюджет проекта составляет 2,4 млрд. гривен, а сумма помощи в расчете на одного человека – 2,5 тыс. гривен. Таким образом, по подсчетам Министерства социальной политики, дополнительные выплаты получит около 1,7 миллиона пострадавших от войны украинцев.

Выплата по этой программе поддержки будет произведена только 1 раз. Однако в случае получения дополнительного финансирования выплаты могут продлить и на несколько месяцев. Также учредители программы имеют право пересмотреть или даже упростить критерии выбора граждан, которые будут получать от них помощь.

Для получения дополнительной выплаты от Красного Креста переселенцам вовсе не нужно куда-то обращаться, приносить документы или справки. Процесс выбора кандидатов на получение помощи будет происходить автоматически.

Следует отметить, что на получении данной категории выплат не отразится наличие у переселенца дохода от других благотворительных программ. Кроме того помощь от Красного Креста не будет учитываться в совокупный доход семьи, а также с нее не будут снимать налог на доходы физических лиц. То есть гражданин получит на руки полную сумму без каких-либо отчислений.